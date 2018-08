Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

Ilustračná snímka Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 17. augusta (TASR) - Päť noviniek spestrilo tento týždeň program kín. V ponuke je nový film režiséra Spika Leeho, pokračovanie akčného krimitrileru s oscarovým Denzelom Washingtonom, brazílska dráma, slovenský mysteriózny triler i dokument z dielne ukrajinskej režisérky, ktorá sa rozhodla rozpovedať svoj osobný príbeh - pozrieť sa na udalosti z augusta 1968 v Československu očami okupanta.Americký režisér Spike Lee spracováva vo filme BlacKkKlansman príbeh historicky prvého černošského policajta v Colorade, ktorý sa rozhodol infiltrovať do Ku-klux-klanu. Jeho čierna krimikomédia je síce retro, ale zároveň prekvapivo aktuálna. Na začiatku 70. rokov sa USA ocitli v záplave demonštrácií za ľudské práva. V rovnakom čase sa mladý černoch (John David Washington, syn Denzela Washingtona) rozhodol rozšíriť rady coloradskej polície. Ron Stallworth bol prvým Afroameričanom v tomto zbore. Jeho prijatie malo umlčať nahnevanejšiu černošskú komunitu. Aby zmien nebolo priveľa, prevelili ho do archívu, kde mal čo najmenej prekážať. Ronove ambície však boli väčšie. Tlakom na nadriadených sa mu najskôr podarilo vyzliecť sa z uniformy a v civile sa infiltrovať na politické mítingy, dokonca si okolo prsta omotal miestneho predáka Ku-klux-klanu a dostal sa do jeho štruktúr. Keď bolo treba nasadiť do akcie zapáleného rasistu Rona Stallwortha aj fyzicky, ujal sa tejto úlohy Ronov kolega Flip Zimmerman (Adam Driver), ktorý s nadšením chodil na tajné i verejné stretnutia členov klanu s cieľom získať čo najviac informácií a prekaziť plánované násilné operácie.Equalizer 2 je novinka, v ktorej sa v jednej zo svojich najznámejších filmových úloh vracia Denzel Washington. Aj dvojku nakrútil režisér Antoine Fuqua, nadväzuje na prvý film, v ktorom bývalý člen elitnej špeciálnej jednotky Robert McCall predstieral vlastnú smrť, aby mohol dožiť v pokoji bostonského predmestia. Vďaka vlastnému zmyslu pre spravodlivosť sa však nechal zatiahnuť do ďalšieho súboja.hovorí o postave McCalla dvojnásobný držiteľ Oscara Denzel Washington. Equalizer 2 je výnimočný najmä tým, že ide o prvé pokračovanie, v ktorom si tento herec zahral.Od štvrtka 16. augusta je v kinách aj brazílska dráma Mama Brasil. Irenin svet, to sú jej štyria synovia, manžel rojko, nešťastne vydatá sestra, rozpadajúci sa domček na predmestí Ria de Janeiro, neustály ruch, radosť, pusinky, objímanie, slzy, more a starosť, aby všetci boli najedení, umytí, šťastní a milovaní. Keď jej najstarší syn Fernando dostane príležitosť hrať profesionálne hádzanú v Nemecku, je šťastná, ale najradšej by ho nikam nepustila.avizuje distributér filmu.Dôverný nepriateľ je názov slovenského mysteriózneho thrileru, ktorý nakrútil český režisér Karel Janák. Tvorcovia si v ňom zobrali na mušku smart technológiu v podobe inteligentného domu budúcnosti. V hlavných úlohách sa predstaví slovensko-česká herecká dvojica Gabriela Marcinková a Vojtěch Dyk, ďalej hrajú Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý, Ady Hajdu, Roman Luknár a iní.Piatou filmovou novinkou je dokument Môj neznámy vojak z dielne ukrajinskej režisérky Anny Kryvenko. Príbeh filmu vytvoreného z archívnych materiálov z čias okupácie Československa armádami Varšavskej zmluvy v roku 1968 je vyrozprávaný z perspektívy okupanta.