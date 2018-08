Zverejnili zoznam najlepšie zarábajúcich herečiek, v Top 10 je aj predstaviteľka Wonder Woman

Desať najlepšie zarábajúcich herečiek podľa magazínu Forbes:



1. Scarlett Johansson - 40,5 milióna dolárov

2. Angelina Jolie - 28 miliónov dolárov

3. Jennifer Aniston - 19,5 milióna dolárov

4. Jennifer Lawrence - 18 miliónov dolárov

5. Reese Witherspoon - 16,5 milióna dolárov

6. Mila Kunis - 16 miliónov dolárov

7. Julia Roberts - 13 miliónov dolárov

8. Cate Blanchett - 12,5 milióna dolárov

9. Melissa McCarthy - 12 miliónov dolárov

10. Gal Gadot - 10 miliónov dolárov



BRATISLAVA 17. augusta - Najlepšie zarábajúcou herečkou uplynulého roka je podľa magazínu Forbes Scarlett Johansson. Tridsaťtriročná rodáčka z New Yorku si od 1. júna 2017 do 1. júna 2018 na konto pripísala 40,5 milióna dolárov (v prepočte 35,62 milióna eur).Jej ročné príjmy pred zdanením pritom podľa Forbesu predstavujú štvornásobok tých vlaňajších. Vďačí za to najmä Čiernej vdove/Natashi Romanoff, ktorú stvárňuje v marvelovských komiksovkách.Druhá priečka patrí Angeline Jolie s 28 miliónmi dolárov (24,63 milióna eur), na trojke je Jennifer Aniston s 19,5 miliónmi dolárov (17,15 milióna eur), štvrtá sa umiestnila Jennifer Lawrence s 18 miliónmi dolárov (15,83 milióna eur) a prvú päťku najlepšie zarábajúcich herečiek uplynulého roka uzatvára Reese Witherspoon so 16,5 miliónmi dolárov (14,51 milióna eur).Jediným nováčikom v Top 10 je predstaviteľka superhrdinky Wonder Woman, izraelská herečka Gal Gadot, ktorej patrí s 10 miliónmi dolárov (8,8 milióna eur) desiata priečka. Emma Stone, ktorá bola vlani na prvej priečke, sa tento rok nedostala ani do prvej desiatky.Celkové zárobky desiatich najlepšie platených herečiek pred zdanením tento rok dosiahli 186 miliónov dolárov (163,59 milióna eur), čo je o osem percent viac ako vlani, no o deväť percent menej ako predvlani, keď rebríčku vládla Jennifer Lawrence so 46 miliónmi dolárov.