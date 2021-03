Prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 7. marca 2021 v kocke

DIAĽKOVÁ DOPRAVA

Česko – hraničný priechod Čadca – Mosty u Jablunkova



Ex 141 OSTRAVAN, Ex 142 OSTRAVAN, Ex 144 OSTRAVAN, Ex 145 OSTRAVAN (linka Žilina – Praha hl. n.) sú vedené od 1. I. do 31. V. 2021 len v úseku Čadca – Žilina/Žilina – Čadca.



SC 242 PENDOLINO KOŠIČAN, SC 243 PENDOLINO KOŠIČAN (linka Košice – Praha hl. n.) nie sú vedené od 1. I. do 5. IX. 2021.



R 340 FATRAN, R 341 FATRAN (linka Banská Bystrica – Ostrava-Svinov) sú vedené od 1. I. do 31. V. 2021 len v úseku Banská Bystrica – Čadca/Čadca – Banská Bystrica.



EN 442 SLOVAKIA, EN 443 SLOVAKIA (linka Humenné – Praha hl. n.) sú vedené od 1. I. do 31. V. 2021 len v úseku Humenné – Žilina/Žilina – Humenné.





Česko – hraničný priechod Lúky pod Makytou – Horní Lideč

Česko – hraničný priechod Kúty – Lanžhot | Maďarsko – hraničný priechod Štúrovo – Szob



EC 130 BATHORY, EC 131 BATHORY (linka Budapest Nyug. – Brest Cent.) sú vedené od 25. II. do 31. V. 2021 len v úseku Bratislava hl. st. – Bohumín/Bohumín – Bratislava hl. st., pričom v Bohumíne je prestup do/z náhradnej súpravy na smer/zo smeru Terespoľ.



EC 272 METROPOLITAN, EC 273 METROPOLITAN, EC 274 METROPOLITAN, EC 275 METROPOLITAN (linka Budapest Nyug. – Praha hl. n.) sú vedené od 25. II. do 31. V. 2021 len v úseku Praha hl. n. – Štúrovo/Štúrovo – Praha hl. n.



EN 476 METROPOL, EN 477 METROPOL (linka Budapest Kel. – Břeclav) nie sú vedené od 25. II. do 31. V. 2021.





Maďarsko – hraničný priechod Rusovce – Rajka



Os 2800, Os 2801 (linka Bratislava-Petržalka – Hegyeshalom) nebudú vedené počas letných prázdnin; kalendárne obmedzenie: ide v @ – E, nejde 2., 5. IV., 1., 8. V., 1. VII. – 5. IX., 15. IX., 1., 17. XI. 2021.



Os 2802, Os 2803, Os 2804, Os 2805, Os 2806, Os 2807, Os 2808, Os 2809 (linka Bratislava-Petržalka – Hegyeshalom) nebudú vedené počas letných prázdnin od 1. VII. do 5. IX. 2021.





Ukrajina – hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop

Vnútroštátna doprava



SC 240 PENDOLINO KOŠIČAN (Košice – Poprad-Tatry 16:04 | 16:05 – Štrba 16:21 | 16:22 – Liptovský Mikuláš 16:47 | 16:48 – Ružomberok 17:05 | 17:06 – Žilina 17:51 | 17:52 – Čadca 18:16 | 18:17 – Praha hl. n.);



RR 705 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Považská Bystrica 11:13 | 11:15 – Žilina 11:45);



RR 706 POVAŽAN (Žilina 06:19 – Považská Bystrica 06:40 | 06:46 h – Bratislava hl. st.);



RR 707 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Považská Bystrica 13:18 | 13:20 – Žilina 13:45);



RR 709 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Považská Bystrica 15:13 | 15:15 – Žilina 15:45);



RR 711 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Považská Bystrica 17:13 | 17:15 – Žilina 17:45);



RR 712 POVAŽAN (Žilina 12:16 – Považská Bystrica 12:45 | 12:47 – Bratislava hl. st.);



RR 716 POVAŽAN (Žilina 16:16 – Považská Bystrica 16:38 | 16:47 – Bratislava hl. st.);



REX/RR 767 TATRAN (Trenčín – Považská Bystrica 06:11 | 06:14 – Bytča 06:24 | 06:25 – Žilina 06:39 | 06:41 – Vrútky 07:06 | 07:07 – Košice);



RR 15711 ŠARIŠAN (Bratislava hl. st. – Považská Bystrica 17:13 | 17:15 – Žilina 17:45 | 17:46 – Vrútky 18:09 | 18:10 – Kraľovany 18:22 | 18:23 – Humenné);



RR 17610 TATRAN (Košice – Liptovský Mikuláš 15:45 | 15:46 – Ružomberok 16:03 | 16:04 – Kraľovany 16:18 | 16:19 – Vrútky 16:31 | 16:33 – Žilina 16:59 | 17:07 – Bratislava hl. st.);



RR 17612 ŠARIŠAN (Humenné – Poprad-Tatry 16:54 | 16:57 – Štrba 17:15 | 17:17 – Liptovský Hrádok 17:36 | 17:37 – Liptovský Mikuláš 17:45 | 17:46 – Ružomberok 18:03 | 18:04 – Kraľovany 18:18 | 18:19 – Vrútky 18:31 | 18:33 – Žilina 18:59 | 19:06 – Bratislava hl. st.);



RR 17716 POVAŽAN (Žilina 16:16 – Bratislava hl. st.).





REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA

Východné Slovensko – Košický a Prešovský samosprávny kraj



Os 8526 (Košice – Prešov 18:15 | 18:19 – Lipany 18:56);



Os 8528 (Košice – Kysak 18:52 | 18:53 – Prešov 19:15 | 19:19 – Lipany);



Os 8529 (Čirč 17:17 – Plaveč 17:24 | 17:31 – Prešov 18:40 | 18:42 – Košice 19:24);



Os 8572 (Lipany 16:07 – Plaveč 16:38 | 17:03 – Čirč 17:10);



Os 8552 (Kysak 20:47 – Prešov 21:02).







Os 8352 (Plaveč 17:39 – Stará Ľubovňa 17:58) bude zrušený.



Os 8332 bude mať predĺženú trasu aj na úsek Plaveč – Stará Ľubovňa (Plaveč 18:45 – Stará Ľubovňa 19:04 | 19:06 – Poprad-Tatry 20:23).



Os 8351 bude mať zmenenú časovú polohu (Stará Ľubovňa 17:00 – Plaveč 17:19).





Stredné Slovensko – Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj



Os 7918 (Trstená 12:42 – Kraľovany 14:35);



Os 7915 (Kraľovany 11:26 – Trstená 13:18);



Os 7919 (Kraľovany 13:31 – Trstená 15:28).







Os 1751 (Žilina 13:58 – Vrútky 14:23 | 14:27 – Poprad-Tatry 16:26);



Os 3460 (Liptovský Mikuláš 04:29 – Vrútky 05:41 | 05:51 – Žilina 06:16);



Os 3934 (Martin 20:08 – Vrútky 20:17 | 20:18 – Žilina 20:39);



Os 3966 (Liptovský Mikuláš 12:32 – Vrútky 13:48 | 14:05 – Žilina 14:30);



Os 7847 (Žilina 10:25 – Vrútky 10:50 | 10:52 – Poprad-Tatry 13:31).







REX 767 (Trenčín 05:26 – Považská Bystrica 06:11 | 06:14 – Žilina 06:39 | 06:41 – Košice);



Os 3304 (Žilina 05:51 – Považská Bystrica 06:24 | 06:27 – Trenčín-Zlatovce 07:23);



Os 3313 (Trenčín-Zlatovce 09:17 – Púchov 10:06 | 10:09 – Žilina 10:56);



Os 3317 (Trenčín-Zlatovce 11:36 – Považská Bystrica 12:33 | 12:39 – Žilina 13:13);



Os 3318 (Žilina 12:49 – Dolný Hričov 13:00 | 13:03 – Trenčín-Zlatovce 14:23);



Os 3320 (Žilina 13:49 – Považská Bystrica 14:22 | 14:23 – Trenčín-Zlatovce 15:23);



Os 3323 (Trenčín-Zlatovce 14:36 – Považská Bystrica 15:33 | 15:39 – Žilina 16:13);



Os 3324 (Žilina 15:49 – Dolný Hričov 16:00 | 16:03 – Trenčín-Zlatovce 17:23);



Os 3329 (Trenčín-Zlatovce 17:36 – Dolný Hričov 18:58 | 19:00 – Žilina 19:12);



Os 3330 (Žilina 18:48 – Dolný Hričov 18:59 | 19:03 – Trenčín 20:19);



Os 3352 (Žilina 18:04 – Považská Bystrica 18:36 | 18:37 – Púchov 18:51);



Os 3353 (Púchov 13:13 – Považská Bystrica 13:26 | 13:39 – Žilina 14:13);



Os 3354 (Žilina 20:45 – Považská Bystrica 21:18 | 21:29 – Púchov závody 21:47);



Os 3384 (Žilina 18:48 – Dolný Hričov 18:59 | 19:10 – Trenčín 20:47);



Os 13327 (Púchov 17:06 – Považská Bystrica 17:19 | 17:36 – Žilina 18:09).





Západné Slovensko – Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky samosprávny kraj



Os 2605 (Kúty 06:01 – Trnava 07:24);



Os 2620 (Trnava 14:11 – Kúty 15:30);



Os 2623 (Kúty 14:33 – Trnava 16:01);



Os 2624 (Trnava 16:11 – Kúty 17:30);



Os 2640 (Senica 05:52 – Kúty 06:25);



Os 2641 (Kúty 21:33 – Senica 22:00).







REX 767 (Trenčín 05:26 – Považská Bystrica 06:11 | 06:14 – Žilina 06:39 | 06:41 – Košice);



Os 3114 (Trenčín 10:41 – Nové Mesto nad Váhom 11:08 | 11:26 – Myjava 12:15);



Os 3304 (Žilina 05:51 – Považská Bystrica 06:24 | 06:27 – Trenčín-Zlatovce 07:23);



Os 3307 (Trenčín 06:25 – Púchov 07:02 | 07:13 – Žilina 08:04);



Os 3313 (Trenčín-Zlatovce 09:17 – Púchov 10:06 | 10:09 – Žilina 10:56);



Os 3317 (Trenčín-Zlatovce 11:36 – Považská Bystrica 12:33 | 12:39 – Žilina 13:13);



Os 3318 (Žilina 12:49 – Dolný Hričov 13:00 | 13:03 – Trenčín-Zlatovce 14:23);



Os 3320 (Žilina 13:49 – Považská Bystrica 14:22 | 14:23 – Trenčín-Zlatovce 15:23);



Os 3323 (Trenčín-Zlatovce 14:36 – Považská Bystrica 15:33 | 15:39 – Žilina 16:13);



Os 3324 (Žilina 15:49 – Dolný Hričov 16:00 | 16:03 – Trenčín-Zlatovce 17:23);



Os 3329 (Trenčín-Zlatovce 17:36 – Dolný Hričov 18:58 | 19:00 – Žilina 19:12);



Os 3330 (Žilina 18:48 – Dolný Hričov 18:59 | 19:03 – Trenčín 20:19);



Os 3352 (Žilina 18:04 – Považská Bystrica 18:36 | 18:37 – Púchov 18:51);



Os 3353 (Púchov 13:13 – Považská Bystrica 13:26 | 13:39 – Žilina 14:13);



Os 3354 (Žilina 20:45 – Považská Bystrica 21:18 | 21:29 – Púchov závody 21:47);



Os 3384 (Žilina 18:48 – Dolný Hričov 18:59 | 19:10 – Trenčín 20:47);



Os 13327 (Púchov 17:06 – Považská Bystrica 17:19 | 17:36 – Žilina 18:09).







Z dôvodu zlepšenia dochádzky do zamestnania dochádza kzmene vo vedení Os 5404 (Trenčianska Teplá 05:30 – Horné Srnie 05:40) – bude premávať v pracovné dni (išiel denne).



Počas nepracovných dní bude zavedený vlak Os 5482 (Trenčianska Teplá 05:37 – Horné Srnie 05:47), vďaka čomu bude počas víkendov a sviatkov v železničnej stanici Trenčianska Teplá vytvorený prípoj od vlaku REX 767 (Trenčín – Košice).





