Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 31.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvester
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. decembra 2025

Prehodnotením zmlúv sa podľa Kaliňáka ušetrilo takmer sto miliónov eur, tieto peniaze sa investujú do výzbroje vojakov


Tagy: konsolidácia Minister obrany SR Programové vyhlásenie vlády výroba munície vyzbrojenie

Prehodnotením zmlúv rezort obrany ušetril takmer desiatky miliónov eur, ktoré sa investujú do výzbroje vojakov. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany



Zdieľať
slovakia_prime_minister_50747 676x451 31.12.2025 (SITA.sk) - Prehodnotením zmlúv rezort obrany ušetril takmer desiatky miliónov eur, ktoré sa investujú do výzbroje vojakov. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na koncoročnej tlačovej besede.

Obvinenia


Častokrát bývame zo strany opozície obviňovaní, že nakupujeme chaoticky, nekoncepčne, draho a akýkoľvek iným spôsobom. Rád by som pripomenul, že žiadny nákup, ktorý ministerstvo obrany vykonalo nebol v rozpore s dlhodobým plánom rozvoja ozbrojených síl do roku 2035," zdôraznil minister s tým, že všetky položky, ktoré sú v tomto pláne, sú zároveň predmetom obstarávaní.

„Čiže ak hovoria o nekoncepčnosti, tak potom platí, že nepoznajú žiadny zo základných dokumentov ministerstva obrany. My sme nerobili nový. My sme nechceli niečo prispôsobiť na svoj obraz. My sme sa rozhodli, že budeme jednoducho nasledovať to, čo naši kolegovia pripravili, neboli schopní to síce uskutočniť v plnej miere, ale my sme dokument, ktorý prišiel prebrali a začali sme podľa neho postupovať," dodal Kaliňák.

Výstavba letiska


Minister vysvetlil, že sa však rozhodli prehodnotiť nové zmluvy, čo je zároveň súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Spresnil, že pri výstavbe letiska Sliač sa prehodnotením zmlúv ušetrilo 15 miliónov eur, ďalších 65 miliónov sa ušetrilo na obrnených vozidlách a ďalších 15 miliónov na kolesových vozidlách. „Keď to zrátate dokopy, je to takmer 100 miliónov eur. Z ušetrených peňazí sme mohli investovať napríklad do nákupu novej výzbroje zbraňových systémov pre osobné použitie vojaka," povedal minister.

Minister súčasne reagoval na kritiku opozície a hnutia Republika v súvislosti s 58 miliardovou zmluvou na muníciu. Ide o rámcovú zmluvu na dodávky munície veľkého a stredného kalibru pre štáty , ktorú uzavrela spoločnosť ZVS Holding s ministerstvom obrany. Opozícia kritizovala, že prečo práve v dobe konsolidácie rezort obrany prijíma takúto zmluvu. Minister uznal, že ak sa na to niekto pozerá zvrchu, tak 58 miliárd je obrovská suma.

Je zjavné, že celý štátny rozpočet nie je taký veľký. Ale potom treba počúvať aj to druhé a čítať s porozumením," povedal Kaliňák a vysvetlil, že v tejto chvíli všetky európske štáty masívne obnovujú svoje ozbrojené sily a chcú doplniť sklady muníciou a zbraňami, ktoré kedysi darovali Ukrajine. To, k čomu sa touto zmluvou podľa slov ministra pristúpilo, je zľahčenie celého systému. Spresnil, že členské štáty NATO a EÚ uprednostňujú spoločné obstarávania.

Externé peniaze do štátneho rozpočtu


„My sme vytvorili infraštruktúru na to, aby jednotlivé štáty mohli pristúpiť k tejto spoločnej zmluve, tým pádom je to už spoločné obstarávanie nás a štátu, ktorý pristúpi," vysvetlil minister. Podotkol, že aj keď je zmluva na svete ešte veľmi krátko, do rokovania sa prihlásilo už osem členských krajín EÚ, pričom niektoré majú už aj seriózny záujem nakupovať.

„A tu sa ukazuje, prečo práve v čase konsolidácie je dôležité takúto zmluvu uzavrieť," vyhlásil Kaliňák s tým, že každá objednávka, ktorá príde z externého prostredia, prinesie externé peniaze do štátneho rozpočtu, idú z toho dane, platy zamestnancov, odvody a porastie HDP.

„Táto zmluva slúži ako rámec, aby ostatne krajiny mohli míňať peniaze na Slovensku, kupovať naše výrobky, mohli sa podieľať na platoch našich občanov a na ich zvyšovaní," uzavrel minister.


Zdroj: SITA.sk - Prehodnotením zmlúv sa podľa Kaliňáka ušetrilo takmer sto miliónov eur, tieto peniaze sa investujú do výzbroje vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: konsolidácia Minister obrany SR Programové vyhlásenie vlády výroba munície vyzbrojenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Alkohol, potýčky a iné „knock outy“. Koziak poukazuje na úpadok politickej kultúry na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Rok 2025 uzavrel viaceré sledované kauzy. Ruska súdy dvakrát oslobodili, Cintula si vypočul rozsudok a Černák ostáva vo väzení

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 