Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Prehrával 2:5 v piatom sete a vyhral. Kokkinakis postúpil do 2. kola v Paríži ako 855. hráč rebríčka ATP
Thanasi Kokkinakis sa postaral o jedno z najväčších prekvapení 1. kola dvojhry mužov v Paríži. Do 2. kola dvojhry na Roland Garros v Paríži postúpil aj tenista, ktorého umiestnenie vo svetovom ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Thanasi Kokkinakis sa postaral o jedno z najväčších prekvapení 1. kola dvojhry mužov v Paríži.
Do 2. kola dvojhry na Roland Garros v Paríži postúpil aj tenista, ktorého umiestnenie vo svetovom rebríčku je neuveriteľne nízke. Pri mene Austrálčana Thanasiho Kokkinakisa svietilo pred začiatkom druhého grandslamového turnaja sezóny číslo 855.
Napriek tomu tento 30-ročný tenista s gréckymi predkami postúpil do 2. kola. V päťsetovej bitke vyradil favorizovaného Francúza Terencea Atmaneho vo vyčerpávajúcom štvorhodinovom boji 6:7 (5), 6:2, 4:6, 6:3, 7:5.
V piatom sete Kokkinakis prehrával s 52. hráčom rebríčka 1:4 a 2:5, ale odmietol kapitulovať. Sériou piatich víťazných gemov otočil na 7:5.
Bol to len tretí zápas Kokkinakisa od minuloročného Australian Open, čím podčiarkol veľkosť svojho úspechu po zraneniach, ktorými si v prešiel v posledných dvoch rokoch.
"Víťazný návrat na grandslamovú scénu v náročných podmienkach päťsetového zápasu proti kvalitnému hráčovi z Francúzska je pravdepodobne môj najlepší mentálny výkon vzhľadom na to, kde som bol a čím som si prešiel,“ povedal Kokkinakis podľa webu ATP Tour.
"Ešte pred pár dňami sa ma známi pýtali, či budem hrať a ja som im nedal istotu. Radšej som im vravel, aby kvôli mne necestovali do Paríža, lebo som nevedel, či tam budem aj ja. Bál som sa, čo bude, bol som nervózni. Nakoniec som však odniekiaľ vyhrabal energiu potrebnú na víťazstvo" doplnil.
Bývalý 65. hráč rebríčka ATP Kokkinakis klesol až na 855. miesto po rozsiahlej operácii prsného svalstva vo februári minulého roka. Austrálčan nehral 11 mesiacov, kým sa v januári vrátil. Na turnaji ATP 250 v austrálskom Adelaide vyhral jeden zápas, ale pred duelom 2. kola sa z turnaja odhlásil.
Neskôr sa predstavil vo štvorhre na Australian Open, ale na kurt sa vrátil až začiatkom tohto mesiaca na turnaji challengerovej série ATP v Záhrebe. Hoci vyhral oba kvalifikačné zápasy, pred vstupom do hlavnej časti turnaja sa zasa odhlásil so zdôvodnením, že sa necíti dobre. Akékoľvek pretrvávajúce pochybnosti o jeho fyzickej zdatnosti pred druhým veľkým turnajom sezóny boli v Paríži zodpovedané tým najlepším spôsobom - postupom do 2. kola.
Kokkinakis sa najbližšie stretne s bývalou svetovou desiatkou Španielom Pablom Carreňom Bustom.
Zdroj: SITA.sk - Prehrával 2:5 v piatom sete a vyhral. Kokkinakis postúpil do 2. kola v Paríži ako 855. hráč rebríčka ATP © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčší mentálny výkon
Prečo padol v rebríčku?
Iba tretí zápas
