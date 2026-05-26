26. mája 2026

Messi má preťažený ľavý zadný stehenný sval a nie je isté, kedy sa vráti k záťaži


Lionel Messi stále oficiálne nepotvrdil účasť na MS 2026, na ktorých bude reprezentácia Argentíny obhajovať titul. Argentínska futbalová hviezda Lionel Messi je niekoľko týždňov pred začiatkom ...



26.5.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi stále oficiálne nepotvrdil účasť na MS 2026, na ktorých bude reprezentácia Argentíny obhajovať titul.


Argentínska futbalová hviezda Lionel Messi je niekoľko týždňov pred začiatkom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike v centre obáv, keďže lekári mu diagnostikovali únavu ľavého zadného stehenného svalu. Informoval o tom jeho klub Inter Miami.

Aktualizácia zo strany klubu Major League Soccer (MLS) nepriniesla jasný časový horizont jeho návratu po náhlom odchode zo zápasu proti Philadelphii, ktorý hráči Miami vyhrali 6:4. Tridsaťosemročná futbalová ikona a kapitán obhajcov titulu majstrov sveta si v 73. minúte chytila zadnú časť ľavej nohy a požiadala o striedanie. Pri odchode do šatne sa však zdalo, že sa pohybuje normálne.

"Po ďalších lekárskych vyšetreniach je úvodná diagnóza taká, že ide o preťaženie spojene s únavou svalov ľavého zadného stehenného svalu. Časový plán jeho návratu k fyzickej aktivite bude závisieť od jeho klinického a funkčného pokroku," uviedol Inter Miami v stanovisku.

Toto oznámenie neposkytlo veľa informácií o stave osemnásobného držiteľa Zlatej lopty v období príprav reprezentácie Argentíny na obhajobu titulu na MS, ktoré sa budú konať od 11. júna v USA, Kanade a Mexiku. Prvý zápas Argentíny je naplánovaný na 16. júna proti Alžírsku, hrať sa bude v Kansas City.

Messi riadi svoju záťaž od príchodu do Inter Miami v roku 2023, pričom jeho zdravotný tím ho často vynecháva zo zápasov počas náročných období. MLS práve vstúpila do prestávky kvôli majstrovstvám sveta. Messi formálne nepotvrdil účasť na turnaji, ale očakáva sa, že sa na turnaji predstaví, bol by to jeho rekordný šiesty svetový šampionát.

Nominácia argentínskej reprezentácie by mala byť ohlásená budúci týždeň, pričom tím pred MS absolvuje v USA prípravné stretnutia proti Hondurasu (6. júna) a Islandu (9. júna).


Zdroj: SITA.sk - Messi má preťažený ľavý zadný stehenný sval a nie je isté, kedy sa vráti k záťaži © SITA Všetky práva vyhradené.

