Prehru Rusov vo vojne si želá až 85 percent Fínov, Rusko by malo podľa nich aj kompenzovať obnovu Ukrajiny

18.11.2023 (SITA.sk) - Až 85 percent Fínov si želá, aby Rusko prehralo vojnu na Ukrajine a stiahlo svoju armádu.Úplne s tým súhlasía čiastočne. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu Fínskeho obchodného a politického fóra.Takmer rovnaký podiel fínskych respondentov () sa domnieva, že Ukrajina by mala znovu získať územia okupované Ruskom aje presvedčených, že Ukrajina by mala znovu získať aj polostrov Krym. Za stíhanie osôb zodpovedných za vojnové zločiny na Ukrajine jeFínov a viac akosúhlasí s tým, že Rusko by malo kompenzovať obnovu Ukrajiny.