Prejav prezidentky Čaputovej bol vyvážený, zhodnotil Kollár a reagoval aj na kritiku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 - Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej v Národnej rade SR (NR SR) bol vyvážený. Zhodnotil to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po tom, čo prezidentka pred poslancami vystúpila so Správou o stave republiky.Podľa Kollára prezidentka jasne povedala, že je potrebné spraviť zmeny, bojovať proti korupcii a po 30 rokoch upraviť fungovanie prokuratúry. Dodal však, že prezidentka zdôraznila aj to, že boj proti korupcii sa musí diať zákonným spôsobom.Prezidentka vyzvala aj na jednotu v koalícii. Podľa Kollára je táto výzva smerovaná nielen jemu, ale aj celej koalícii. „My spolu tvoríme jednu koalíciu a mali by sme ťahať za jeden povraz. Každý musíme niečo preto urobiť,“ doplnil. Predseda NR SR reagoval aj na kritiku prezidentky v súvislosti s úrovňou politickej diskusie na Slovensku. „Politická kultúra nieje na úrovni vyspelých demokracií... každý by si mal vstúpiť do svedomia. Aj ja,“ uzavrel Kollár.