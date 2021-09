Fico kritizuje prejav prezidentky Čaputovej a spýtal sa, ako mohla zabudnúť spomenúť jednu vec (video)

Strach a hnev

Stav verejných financií

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v správe o stave republiky, ktorý v pondelok predniesla v pléne parlamentu, dohromady nič nepovedala a v plnom rozsahu podporila vládnu koalíciu.Na tlačovej besede to uviedol líder opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Ako poznamenal, je členkou vládnej koalície, ignoruje najzávažnejšie veci v spoločnosti a strach a hnev prenáša na opozíciu.„My nesieme zodpovednosť za rozklad štátu? My si robíme len svoju prácu,“ vyhlásil Fico. Podľa neho prepad podpory hlavy štátu vo verejnosti nie je spôsobený opozíciou, ale pre to, že prezidentka „sa správa ako člen vládnej koalície“.Keď prezidentka v prejave konštatovala, že na Slovensku bol v istom čase najvyšší počet obetí pandémie na počet obyvateľov, tak podľa Fica nepovedala, kto za to nesie zodpovednosť.Ako podotkol, najvyšší počet obetí pandémie bol v januári a vo februári, za čo nesie zodpovednosť vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja OĽaNO). „Nie je možné konštatovať katastrofálne výsledky a nepovedať B, kto za to nesie plnú zodpovednosť,“ vyhlásil Fico.Prezidentka Čaputová v prejave hovorila, že strach a hnev sú dve najsilnejšie emócie, ktorými veľká časť spoločnosti reaguje na pandemickú krízu. Fico na tieto slová povedal, že strach a hnev nie sú výsledkom pandémie, ale neschopnosti vlády. „Ľudia sa boja, čo s nimi bude, necítia túto vládu za sebou, nerobí kroky, ktoré by ich ochraňovali,“ poznamenal.Šéfa Smeru prekvapilo, že hlava štátu nepovedala „pol slova“ o stave verejných financií na Slovensku, na čo upozorňovala Európska komisia a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. „To naozaj môže hlava štátu opomenúť, že vláda bude musieť nájsť 6 až 8 miliárd eur na stabilizáciu verejných financií?“ spýtal sa šéf Smeru-SD.Ako ďalej uviedol, hlava štátu v prejave „chválila zbrojenie“ a obrazne povedané, že treba kupovať tanky a radary. Fico prezidentku kritizoval aj za to, že svoje vystúpenie použila na propagáciu očkovania. „Robila reklamnú agentúru farma firmám na svete,“ podotkol.V súvislosti s vyšetrovaním korupčných káuz prezidentka spomenula, že polícia hromadí dôkazy. Podľa Fica ich nehromadí, ale sa vyrábajú. Nesúhlasil ani s jej tvrdeniami, že nemá informácie o prípadoch, ktoré sa vyšetrujú. Podľa šéfa Smeru bola prezidentka v máji na stretnutí na pôde Slovenskej informačnej služby, kde ju informovali o všetkých živých veciach. „Dáva od toho ruky preč, lebo dnes vystúpila ako predstaviteľka vládnej koalície,“ dodal.