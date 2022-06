Prejde Gyimesiho návrh zákona o zákaze dúhových vlajok? Matovič stojí za poslancom aj napriek Hegerovmu nesúhlasu

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič súhlasí s ideou návrhu zákona o zákaze dúhových vlajok na štátnych budovách, ktorú predložili poslanec György Gyimesi (OĽaNO) a nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Na tlačovej besede po rokovaní vlády to v stredu povedal samotný Matovič.Gyimesi predložil návrh bez toho, aby o tom informoval vlastný poslanecký klub. Koaličná strana Sloboda a Solidarita vyzvala poslanca, aby návrh stiahol. Rovnako takúto žiadosť predostrel aj premiér Eduard Heger (OĽaNO). Gyimesi to však odmietol urobiť.„Nie je to v poriadku a podľa toho sa zariadim,“ reagoval premiér. Matovič povedal, že Gyimesi je samostatný poslanec zvolený hlasmi ľudí na Slovensku a má ústavné právo predkladať akýkoľvek návrh zákona, aký uzná za vhodné.Návrh novely zákona o štátnych symboloch zakazuje na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií, vrátane sídla verejného ochranu práv, vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie. Parlament by mal o tomto návrhu rokovať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 14. júna.