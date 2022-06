Pročko z OĽaNO pripravil zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. Podľa Kolíkovej je taký zlý, že sa nedá ani opraviť

Návrh akceptuje šikanu

Gyimesiho homofóbny zákon

1.6.2022 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) kritizuje návrh zákona o hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov z dielne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorý pripravil poslanec Jozef Pročko Podľa nej má návrh vážne vecné vady a nemal by byť ani podaný. „Na koaličnej rade o tomto debata bola a ja som k tomu ako rezortný minister nedala súhlas, ako minister, ktorému takáto právna úprava prináleží,“ uviedla v stredu na tlačovej besede.Mária Kolíková si nevie predstaviť, ako napraviť tento návrh zákona inak, ako urobiť ho odznova. „Je tam množstvo právnych nezmyslov, sú tam pojmy, ktoré nemajú ustálený obsah v rámci právneho poriadku. Návrh dáva priestor aj na rôzne šikanózne návrhy. Návrh musí byť primerane postavený a nemal by odrádzať verejných funkcionárov robiť si svoje úlohy a mal by byť jasne vykonateľný,“ uviedla ministerka.K návrhu zákona dala ministerka konkrétne zásadné pripomienky, prečo je v tejto podobe neprijateľný. „Od začiatku tu boli návrhy zo strany OĽaNO takýto návrh pripraviť a ja som pripravená o tom diskutovať. Ale ak príde paragrafové znenie pár hodín pred koaličnou radou, tak je zložité podať k tomu súhlas,“ dodala.Okrem toho sa vyjadrila aj k návrhu poslanca György Gyimesiho k zákazu dúhových vlajok na verejných budovách. Podľa ministerky je návrh protiústavný a vo svojej podstate vyzýva k porušovaniu základných práv a slobôd, a taktiež vyzýva k neznášanlivosti.