Prekážkami štúdia v zahraničí sú pre Slovákov financie a jazyk

Firmy: Slovenským študentom v zahraničí ponúkame príležitosť vylepšiť krajinu

Londýn 13. októbra (TASR) - O štúdium v zahraničí sa zaujíma väčšina študentov, ktorí budú končiť strednú školu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti education.cz. Najväčšími prekážkami sú pre nich financie, jazyk a fakt, že by sa na dlhý čas odlúčili od rodiny a priateľov. Do prieskumu sa zapojili takmer tri stovky slovenských študentov.O štúdiu v zahraničí premýšľalo podľa prieskumu viac než 85 % opýtaných študentov. Väčšina z nich bude tento školský rok končiť na strednej škole. Viac než 30 % respondentov uviedlo, že sú v treťom ročníku, ale aj tí už často uvažujú o štúdiu za hranicami svojej rodnej krajiny.komentuje výsledky prieskumu zakladateľ agentúry education.cz Tomáš Jízdný.Dôležitým faktorom pri prijímacích skúškach na zahraničnú univerzitu sú nepochybne dobré známky, no nimi sa často študenti od ostatných neodlíšia. Je preto dôležité mať nejaké mimoškolské záujmy a aktivity.radí Kristýna Havlíková, koordinátorka zahraničných konzultantov spoločnosti education.cz.Takmer polovica (49,8 %) opýtaných študentov by rada študovala vo Veľkej Británii, nasleduje USA (18,3 %). "Študenti uvažujú aj o susedných krajinách, kde sú veľmi priaznivé podmienky pre štúdium. Nemecké aj rakúske univerzity ponúkajú množstvo odborov v angličtine. Slovenskí študenti majú už tradične záujem aj o české univerzity," hovorí Havlíková.Študenti zo Slovenska nemajú o štúdiu v zahraničí dostatok informácií. Celkom 10 % študentov uviedlo, že ako prekážku v ceste za zahraničným titulom vidia svoj strach. Niektorí tiež uviedli, že majú o tejto oblasti všeobecne nedostatočné informácie.Slovensko je z pohľadu potenciálu pre našich študentov v zahraničí veľmi zaujímavé miesto, keď chce niekto rozvíjať seba a prispieť k tomu, aby sa veci v krajine posúvali tým správnym smerom. Pre TASR to povedal generálny riaditeľ Tatrabanky Michal Liday v sobotu (12. októbra) na podujatí Night of Changes Londýn, zameranom na prepájanie slovenských študentov v Británii s domácimi organizáciami a firmami.Odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia nevníma negatívne. Často tam podľa Lidaya naberú kvalitné vzdelanie, ako aj snahu a vôľu meniť veci k lepšiemu. Problém tvz. brain drainu, teda odlivu mozgov, podľa neho nastáva, ak sa rozhodnú nevrátiť naspäť.Podľa Lidaya by študentov od návratu na Slovensko nemala odrádzať otázka príjmov. Tie môžu byť v zahraničí vyššie, no kariérny rast sa tam nedá mnohokrát dosiahnuť tak rýchlo. "Na Slovensku nie je až taká konkurencia, ako napríklad v Británii. Možností a príležitostí je na Slovensku obrovské množstvo, dá sa tam rýchlejšie, jednoduchšie etablovať a dosiahnuť úspech," vysvetlil.Súčasnú situáciu vníma ako problém pre slovenské firmy aj operačný riaditeľ softvérovej spoločnosti Eset Pavol Luka, podľa ktorého často do zahraničia odchádzajú tí najlepší študenti. Podľa neho však skúsenosti, ktoré v zahraničí nadobudnú, tam nemajú priestor vždy aj hneď v zamestnaní zúročiť.povedal Luka pre TASR.Presvedčiť študentov o návrate na Slovensko vidí riaditeľ programu Teach for Slovakia Stanislav Boledovič ako výzvu, najmä pre lepšie platového možnosti v zahraničí. "vyjadril sa pre TASR.doplnil Boledovič.Podľa Boledoviča riešenie problému spočíva v predstavení slovenského ziskového či neziskového sektora priamo študentom v Británii, aby ich mohli spoznať a získať informácie o pracovných príležitostiach, ktoré ich doma môžu čakať.povedal.Pre organizátorov podujatia, slovenských študentov na anglických univerzitách, je kontakt s domovom pri hľadaní zamestnania kľúčovým. "Dôležité je, aby študenti, ktorí sú vzdelaní a nadaní, videli, že sa môžu stále vracať aj do týchto firiem, ktoré sa na Slovensku snažia niečo zmeniť, a nie je to len o profite," povedala študentka medzinárodného biznisu Petra Baliová z organizačného tímu.povedala pre TASR spoluorganizátorka podujatia a študentka filozofie Veronika Ciganeková. Podľa nej študenti po návrate na Slovensko vedia oživiť celé sektory a posunúť krajinu ďalším smerom.Podujatie Night of Chances pod záštitou neziskového združenia Nexteria sa v Londýne uskutočnilo po tretí raz. Jeho cieľom je predstaviť slovenským študentom v zahraničí prácu domácich firiem a organizácií a ich potenciálnu budúcnosť v týchto inštitúciách.(spolupracovníčka TASR Barbora Paľovčíková)