Sýria: Osemsto rodinných členov IS ušlo z tábora pre vysídlených ľudí

Sýrčania utekajú počas pozemnej ofenzívy tureckej armády proti Kurdom a teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie v stredu 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 13. októbra (TASR) - Takmer 800 príbuzných a podporovateľov militantnej organizácie Islamský štát (IS) ušlo z tábora pre vysídlených ľudí na severovýchode Sýrie po ostreľovaní neďalekej lokality, informovali v nedeľu predstavitelia sýrskych Kurdov. Citovala ich tlačová agentúra AFP.Turecké jednotky postupujú smerom k mestu Ajn Ísá, asi 35 kilometrov južne od tureckej hranice, v rámci ofenzívy Ankary proti Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedeným Kurdmi. V meste je zriadený utečenecký tábor s približne 12.000 ľuďmi, vrátane takmer 1000 cudziniek napojených na IS a ich detí. Mesto je tiež administratívnym centrom tejto oblasti a nachádza sa v ňom základňa koaličných síl vedených Spojenými štátmi, pripomenula tlačová agentúra AP.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR, ktorá monitoruje vojnu v Sýrii a sídli v Británii, uviedla, že turecké vojenské lietadlá pri nedeľných náletoch zasiahli dediny neďaleko utečeneckého tábora v Ajn Ísá. SOHR dodalo, že veľký počet obyvateľov tábora ušlo, keď vypukli intenzívne zrážky medzi sýrskymi bojovníkmi podporovanými Tureckom a kurdskými silami.Kurdské sily, ktoré spolu s USA dobyli obrovské oblasti na východe Sýrie od Islamského štátu, už skôr varovali, že zrejme nebudú schopné strážiť zadržiavacie zariadenia s tisíckami militantov IS - musia sa totiž sústrediť na boj proti postupujúcim tureckým silám.