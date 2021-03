Prekážkou rozvoja priemyslu a logistiky na Slovensku je podľa odborníkov zdĺhavé stavebné konanie

Prekážkou

29.3.2021 (Webnoviny.sk) -rastu v oblasti priemyslu a logistiky je zdĺhavé stavebné konanie, ktoré často blokujú aj neopodstatnené námietky aktivistov. Upozornil na to riaditeľ divízie prenájmu priemyselných a logistických nehnuteľností spoločnosti Colliers Tomáš Horváth.Podľa neho Slovensko dokáže konkurovať krajinám regiónu strednej a východnej Európy svojou polohou a ponukou v oblasti vhodných nehnuteľností.Na presadenie sa na medzinárodnom poli a prilákanie investícií však treba vyriešiť zdĺhavý proces získania územného rozhodnutia.Riaditeľ Colliers na Slovensku Richard Urvay ocenil kroky vlády, ktorá začala riešiť praktiky v súvislosti s neopodstatnenými námietkami. Považuje ich za dedičstvo minulosti a brzdu rozvoja v oblasti developmentu.Proces získavania územného rozhodnutia a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je na Slovensku najpomalší z okolitých susedov s výnimkou Ukrajiny.Podľa Svetovej banky sa v roku 2020 Slovensko umiestnilo na 146. mieste pri hodnotení povoľovacích procesov. Získať stavebné povolenie trvá priemerne 300 dní.Krokom vpred by mohla byť reforma stavebného zákona, ktorá by mala zefektívniť vydávanie stavebných povolení.Zdĺhavosť stavebného konania má vplyv aj na ceny pozemkov. Kým v prípade pozemkov plánovaných pre logistické a priemyselné využitie bez územného rozhodnutia sa cena pohybuje do 30 eur za meter štvorcových, tak pozemok s územným rozhodnutím vystrelí cenu nad 40 eur za meter štvorcový a v oblasti Bratislavy aj oveľa vyššie.Ako upozornil Tomáš Horváth, do stavebného konania vstupujú svojimi námietkami a pripomienkami účastníci, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.Opodstatnené námietky a pripomienky môžu byť pre rozvoj obce prínosné, ak by výstavba mala narušiť životné prostredie, alebo by mali viesť k zabráneniu výstavby v rozpore s územným plánom.Nezriedka však do stavebného konania vstupujú aktivisti, ktorí sa skrývajú za environmentálnu ochranu, pričom vhodnosť industriálneho developmentu potvrdzuje urbanistická štúdia aj platný územný plán a územie sa nachádza ďaleko od existujúcich obytných zón.„Väčšinou ide o neodôvodnené námietky. Napriek tomu sa stále týmito podnetmi stavebné úrady intenzívne zaoberajú a strácajú čas,“ tvrdí Tomáš Horváth.