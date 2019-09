Prekladateľka Hana Ruppeldtová sa narodila pred 125 rokmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Martin/Bratislava 21. septembra (TASR) - Lev Tolstoj, Ivan Gončarov, Iľja Iľf a Jevgenij Petrov, ale napríklad aj Karl May sú spisovatelia, ktorí patrili do prekladateľského portfólia Hany Ruppeldtovej. Od narodenia prekladateľky a autorky kníh pre deti uplynie v sobotu 21. septembra 125 rokov.Hana Ruppeldtová, rodená Šimková-Klanicová, sa narodila 21. septembra 1894 v Martine. V roku 1918 ukončila štúdium na trnavskom učiteľskom ústave. V rodnom meste ako učiteľka pôsobila v rokoch 1918-1920. Po sobáši s hudobným pedagógom, historikom, dirigentom a prekladateľom Milošom Ruppeldtom sa presťahovala so Bratislavy, kde sa venovala práci v spolku Živena, vlastnej tvorbe pre deti a prekladaniu ruskej, ale aj svetovej literatúry.Pedagogické skúsenosti, ale aj vlastné literárne ambície uplatnila Hana Ruppeldtová ako autorka a zostavovateľka detskej literatúry, ktorú vydávala v spoluautorstve s Jánom Bohúňom. Z ich spolupráce vzišli knihy ako napríklad Kytka veršov pre slovenské deti (1921), Babička rozpráva (1930), Červená čiapočka a iné rozprávky (1938), alebo Sneženka a iné rozprávky (1962). Je tiež autorkou divadelnej hry Domov (1924).V rozsiahlej prekladateľskej tvorbe sa zamerala hlavne na klasické diela ruskej literatúry. Preložila napríklad Kreutzerovu sonátu Leva Tolstoja, Obyčajnú históriu Ivana Gončarova, Prvé radosti Konstantina Fedina či humorné príbehy dvojice Iľju Iľfa a Jevgenija Petrova.Z nemčiny pre mladých čitateľov už začiatkom 40. rokov minulého storočia preložila dobrodružné romány Karla Maya Petrolejový princ a trojdielneho Winnetoua, ktorý v jej preklade vyšiel pod názvom Vinnetou: Cestopisná rozprávka.Preklady ruskej klasiky pravidelne publikovala v Slovenských pohľadoch. Svoje autorské črty či poznámky v Národných novinách, alebo v Živene.Dlhoročná prekladateľka Hana Ruppeldtová, zomrela 4. januára 1960 v Bratislave vo veku nedožitých 66 rokov.