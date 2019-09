Vanessa-Mae chce mať v Košiciach štúdio v prezidentskom apartmáne

Vanessa Mae, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Vanessa Mae, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 20. septembra (TASR) - Svetoznáma huslistka Vanessa-Mae bude 19. októbra koncertovať v košickej Steel Aréne, ktorú v roku 2008 vypredala do posledného miesta. Tímu, ktorý pripravuje jej slovenský koncert, urobila poriadne starosti. Zháňajú letenku pre jej psa a hotel, kde by v prezidentskom apartmáne mohla mať nahrávacie štúdio. V hoteli chce umelkyňa skúšať a natáčať. Okrem Vanessy do Košíc dorazí i jej sprievodný český sláčikový orchester a osem vokalistov. Publiku predstaví spoločne to najlepšie zo svojej hudobnej kariéry. Hudobný dojem umocní i vizuálna šou a pódium v tvare srdca, na ktorom sa hudobníčka sama podieľala. TASR o tom informoval PR manažér Roman Helcl.Slávna huslistka priletí s šesťčlenným tímom. Cestuje pod svojím občianskym menom Vanessa-Mae Nicholson a okrem leteniek pre jej kolegov musí organizátor nájsť takú leteckú spoločnosť, ktorá povolí na palube lietadla priamo v kabíne pre cestujúcich prítomnosť malého psíka.„Niekto sa na to môže dívať ako na hviezdne maniere. My, čo sme v brandži, vieme, že to sú len legálne požiadavky profesionálnej umelkyne. Predstavte si, že ste na svetovom turné dva roky. Musíte si pripraviť detailne program a všetko, i tie najväčšie drobnosti zaniesť do zmluvy. Od Vanessy sa vyžaduje profesionálny výkon, a preto sa musí cítiť pokiaľ možno dobre,“ popisuje promotér koncertu Dalin Vajčner.S tým podľa neho súvisí i jej požiadavka na teplotu v Steel Aréne alebo prezidentský apartmán v hoteli, do ktorého si huslistka nadiktovala vybavenie profesionálneho nahrávacieho štúdia.„V hoteli chce tiež skúšať, takže vďaka zohrávaniu s muzikantmi bude mať celý hotel pekný koncert. Ale to žartujem. Hotelové izby totižto bývajú dobre utlmené,“ dodáva Vajčner.Svojimi fúziami klasickej a populárnej hudby oslňuje Vanessa-Mae publikum po celom svete. Vďaka nesmiernej popularite predala vyše 10 miliónov albumov vo viac ako 100 krajinách sveta. Už v desiatich vystupovala s londýnskou filharmóniou. Od šestnástich rokov mieša štýly a ponúka ich s milým úsmevom a šarmom. Vďaka Vanesse-Mae mohli milióny fanúšikov MTV objaviť napr. Bachove fugy.Vanessa-Mae, ktorú prestížny časopis People zaradil medzi päťdesiatku najkrajších ľudí planéty, patrí k najúspešnejším britským umelcom, venuje sa však aj športu. Ako lyžiarka reprezentovala Thajsko na olympijských hrách v Soči.