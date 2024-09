Prekoná Fico Mečiara? Pre konsolidačné opatrenia to nebude mať jeho vláda jednoduché

Faux pas

18.9.2024 (SITA.sk) - Po premietnutí konsolidačných opatrení do praxe popularita vlády s najväčšou pravdepodobnosťou klesne. Myslí si to politológ Tomáš Koziak „Konsolidačný balíček bude mať negatívne dopad na preferencie koaličných strán. Tak je to jednoducho všade, v každej krajine. Keď sa znižuje životná úroveň obyvateľov, popularita vládnych strán klesá,“ povedal pre agentúru SITA.Zároveň poukázal na to, že dopady konsolidačného balíčka na ľudí budú veľké a výrazne sa dotknú práve aj voličov Smeru , teda strednej a nižšej príjmovej skupiny obyvateľov.„To, že sa na 19 percent znižuje DPH na potraviny, je síce fajn, ale pokiaľ DPH na všetky ostatné tovary a služby vzrástla o tri percentuálne body na 23 percent, premietne sa to na cenách. Drahšie bude aj cestovanie a tak ďalej. Nehovoriac o komunikačnom faux pas ministra financií Kamenického, ktorý skutočne veľmi hlúpym spôsobom komentoval zvýšenú DPH na knihy, čo zborilo internet - či už vtipmi, alebo rozhorčenými komentármi,“ hovorí Koziak. Kamenický v utorok zdôvodnil zvýšenie DPH na knihy z 10 na 23 percent tým, že „knihy sú doménou väčšinou bohatších vrstiev obyvateľstva“. Premiér Robert Fico to podľa politológa nebude mať v ďalších rokoch svojej vlády jednoduché. Preferencie jeho koaličných partnerov už teraz klesajú. SNS sa už prakticky vo všetkých prieskumoch dostáva pod hranicu zvoliteľnosti do parlamentu a pomaly klesá aj Hlas . Problém koalície sa stáva aj Andrej Danko , ktorý začína prať špinavé prádlo koalície na verejnosti,“ poukázal Koziak. K popularite vláde podľa neho nepridajú ani ekonomické problémy, do ktorých sa Slovensko dostáva, pretože ľuďom sa bude žiť ťažšie.„Keď dáme dokopy tieto veci, je to veľký tlak na Roberta Fica, a to sme ešte len v prvom roku vládnutia. Keď bude zahnaný do kúta, bude pravdepodobne robiť veľmi ostrú vládnu politiku, ktorá v mnohých aspektoch možno ešte predčí to, čo sme zažili za Vladimíra Mečiara. Má na to už našliapnuté, čo sa týka médií, postoju k opozícii atď.,“ domnieva sa Koziak.Spoločenský tlak a nespokojnosť občanov môžu podľa neho zmierňovať prípadné kompenzačné opatrenia pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, ako aj spôsob, akým bude premiér komunikovať znižovanie životnej úrovne obyvateľov.„Vieme, že Robert Fico je veľmi schopný komunikátor a jeho voliči mu dokážu uveriť aj to, čo by voliči iných strán svojim lídrom nikdy neverili. Veď ešte donedávna bol schopný sa odvolávať na vládu Ivety Radičovej , že tá za všetko môže, opakoval to ako mantru už dávno potom, že Radičová nebola pri moci. To isté robí teraz s naučenou formulkou o vláde chaosu Igora Matoviča Eduarda Hegera ,“ povedal Koziak.V celom tomto politickom marketingu sa pritom podľa neho stráca skutočnosť, že celé dlhé roky držal kormidlo v rukách Robert Fico a v konečnom dôsledku padá zodpovednosť za stav krajiny najmä na neho a jeho vlády. Rozhodujúcim faktorom pre prípadnú ďalšiu vlnu občianskych protestov bude aj postoj odborov a tiež schopnosť opozície zmobilizovať ľudí.„Dôležitý bude tiež postoj Európskej únie . Ak by nám stopla peniaze z plánu obnovy, bude to mať veľmi tvrdý dopad na životnú úroveň na Slovensku,“ dodal Koziak.Opozícia podľa neho v politickom boji doteraz dostatočne nevyužila skutočnosť, že vláda napriek tomu, že občanov finančne zaťažila, sebe zvýšila platy.„Z hľadiska rozpočtu to nie je vysoká položka, ale z hľadiska symbolu, ktorý by mohli využiť opozičné politické strany, je to niečo, na čo by mohli počuť aj Ficovi voliči. Zatiaľ to zo strán opozície príliš nepočuť, čo sa trošku čudujem,“ poznamenal Koziak. Na túto tému by mohli podľa neho reagovať najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.„Viem si predstaviť, že keby bol v opozícii Robert Fico, bola by to pre neho ohromná téma a každú chvíľu by pripomínal, že premiér zarobí mesačne toľko, čo robotník či upratovačka za celý rok. Je to jeden z príznakov istej komunikačnej nešikovnosti opozície a nepochopenia toho, že voliči Roberta Fica uvažujú v mnohých aspektoch iným spôsobom, ako napríklad voliči Progresívneho Slovenska ,“ skonštatoval.