V nedeľu sa v Košiciach zídu zástancovia ochrany života

18.9.2024 (SITA.sk) -V nedeľu 22. septembra sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Jeho cieľom je presadiť ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.Dôvody zorganizovania zhromaždenia priblížil hovorca pochodu Patrik Daniška: "Každý z nás niekoho miluje a prirodzene chceme, aby týmto ľuďom nikto neublížil, aby boli chránení." Podľa jeho slov je práve toto motiváciou, prečo organizujú pochod za život. "Záleží nám na každom jednom človeku, preto chceme, aby bol chránený každý, aj nenarodené deti," dodal Daniška.Organizátormi podujatia sú pro-life združenia, záštitu nad podujatím prevzala Konferencia biskupov Slovenska. Na tlačovej konferencii v stredu preto pozval účastníkov do Košíc aj pomocný košický biskup Marek Forgáč: "Každé ublíženie človeku je vážnym previnením. Ale ak sa ubližuje bezbranným, je to natoľko závažné, že je potrebné prísť do ulíc. Chceme nenásilným, ale zároveň viditeľným spôsobom vyjadriť, že stojíme na strane bezbranných. Preto s naliehavosťou pozývame všetkých, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, aby sa pridali k pochodu za život v Košiciach.""Končí sa namáhavá fáza intenzívnej mobilizácie a prípravy. My v Košiciach sa tešíme na prichádzajúcich účastníkov. Spolu so stovkami dobrovoľníkov chceme všetkým dopriať skúsenosť krásneho spoločenstva. Sme za život a to sa nedá inak ako v láske. V nedeľu máme príležitosť to povedať aj ukázať. Sme hrdí, že Košice sa premenia na hlavné mesto kultúry života," dodal Dušan Škurla, ktorý je hlavným koordinátorom Národného pochodu.Hlavný program začne v nedeľu 13:30 na Hlavnej ulici. Vystúpi na ňom 24 rečníkov, okrem iných komisár pre deti Jozef Mikloško, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, organizátor poľských pochodov za život a rodinu Marcin Perlowski a iní hostia z domova i zahraničia. Osobitne zarezonuje téma uzdravenia po potrate, ktorú priblíži Daniela Obšajsníková z projektu Ráchelina vinica, Martin Hudáček, autor svetoznámeho súsošia Pomník nenarodeným deťom i matka s osobným svedectvom po umelom potrate.Pre ľudí, ktorí sa nemôžu na podujatí zúčastniť osobne, sú pripravené živé prenosy televízie LUX, a to hlavný program v nedeľu od 13:30, ako aj sobotný predprogram od 17:00. Nedeľnú svätú omšu celebrovanú otcom arcibiskupom Bernardom Boberom o 10:00 v Dóme sv. Alžbety bude prenášať STVR a TV LUX. Rádio Lumen bude prenášať svätú omšu celebrovanú otcom biskupom Petrom Beňom o 11:00 v kostole Sv. Rodiny Košice – Furča. Celkovo bude sväté omše v nedeľu dopoludnia slúžiť v košických chrámoch sedemnásť biskupov a dvaja biskupskí vikári (zástupcovia).Organizátori pozývali ľudí na pochod už počas letných podujatí a zhromaždení, na ktorých rozdali asi šesťdesiat tisíc letákov. Distribuovali tiež deväťtisíc plagátov a umiestnili stovku billboardov na východnom Slovensku. Aj tento rok očakávajú účasť niekoľko desiatok tisíc návštevníkov.S organizáciou vypomôže vyše šesťsto dobrovoľníkov. Z nich je väčšina žien (57 percent), pričom priemerný vek dobrovoľníkov je 32 rokov. Najmladší dobrovoľníci majú šestnásť rokov, najstarší má 74. Približne dve tretiny dobrovoľníkov pochádza z Košíc a okolia, zvyšní dobrovoľníci prídu prakticky z celého Slovenska. Do akcie sa zapojí aj viac ako päťdesiat hasičov a viacero hasičských áut.Na podujatí sa vo väčšom počte zúčastňujú rodiny s deťmi, v nedeľu dopoludnia budú pre deti pripravené skákacie hrady a iné atrakcie. S programom a organizáciou vypomôžu aj dva skautské oddiely.Z bezpečnostných dôvodov organizátori neodporúčajú prísť na verejné zhromaždenie bicyklom, kolobežkou, či skateboardom. Neodporúčajú prinášať prostriedky na osobnú obranu ako sú slzné spreje, paralizéry, nože, ostré predmety, či iné zbrane. Neodporúča sa ani vstup s domácimi zvieratami. Na podujatí sú zakázané transparenty a iná reklama politických strán a hnutí.Pre organizované autobusy sú pripravené štyri záchytné parkoviská. Parkovanie osobných áut je počas nedele bez poplatku. Organizátori dali do pozornosti aj parkovanie pri obchodných centrách Cassovia a Optima a pri Košickej futbalovej aréne, odkiaľ pravidelne premáva MHD do centra mesta. Podrobnosti k doprave možno nájsť na stránke pochodzazivot.sk/pre-ucastnikov Počas dňa bude obmedzená premávka na ulici Moyzesova, ktorá bude slúžiť ako výstupná a nástupná zóna pre organizované autobusy. Označenie autobusov je povinné, dá sa stiahnuť z oficiálnej stránky pochodu. Doprava bude obmedzená aj na uliciach Šrobárova, Kuzmányho, Hviezdoslavova a Námestie Maratónu mieru, ktorými prejde pochod v čase od 14:30 do 16:30.Prvý Národný pochod za život sa konal v Košiciach v roku 2013, nasledovali pochody v Bratislave v rokoch 2015 a 2019. Národný pochod za život sa tak po jedenástich rokoch vracia opäť do Košíc.Informačný servis