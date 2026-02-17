|
Prekonajte PMS bolesť: Ako zmierniť kŕče, náladu a únavu pred menštruáciou
Tagy: Menštruácia PMS
Brucho sa tvári, akoby v ňom niekto uťahoval uzol, hlava je ťažká, nohavice zrazu tlačia, a aj nevinná otázka v práci vie znieť ako provokácia. Predmenštruačný syndróm nie je rozmar ani zlyhanie sebakontroly. ...
Zdieľať
17.2.2026 (SITA.sk) - Brucho sa tvári, akoby v ňom niekto uťahoval uzol, hlava je ťažká, nohavice zrazu tlačia, a aj nevinná otázka v práci vie znieť ako provokácia. Predmenštruačný syndróm nie je rozmar ani zlyhanie sebakontroly. Je to citlivé obdobie cyklu, v ktorom sa mení hormonálne aj nervové nastavenie tela, a práve preto si zaslúži viac než len povzdych typu to prejde.
PMS sa typicky objavuje v druhej polovici cyklu, po ovulácii, keď sa mení pomer hormónov, a telo môže citlivejšie reagovať aj na bežný stres, spánkový deficit či nepravidelné jedenie. Výsledok poznáte, kŕče, napäté prsia, nafukovanie, bolesti hlavy, zmeny nálady, podráždenosť, úzkosť, únava. Odborné odporúčania pritom zdôrazňujú, že veľa spraví kombinácia drobných, no konzistentných návykov, od stravy cez pohyb až po prácu so stresom.
,,Ak je cyklus dlhodobo nepravidelný, krvácanie nezvyčajne silné, alebo sa pridáva výrazná bolesť mimo menštruácie, je rozumné riešiť to s gynekológom, nie preto, aby ste si hneď "pripísali diagnózu", ale aby sa nevylúčili časté príčiny, ako hormonálna nerovnováha, endometrióza či PCOS. To nie je strašenie, skôr láskavá hygiena zdravia" dodáva Ing. Peter Szalay, biochemik z ioy.
Pri kŕčoch a bolestiach býva najpraktickejšie myslieť na tri veci, teplo, tekutiny, rytmus. Teplý termofor alebo kúpeľ uvoľní svalstvo, pravidelné pitie zníži pocit "opuchu" a rozumné jedlo bez extrémov vie zmeniť viac, než čakáte. Peter z ioy tiež odporúča navyše ,,znížiť soľ, obmedziť kofeín a alkohol, a pridať do jedálnička viac potravín bohatých na vápnik. Znie to obyčajne, no práve obyčajné veci bývajú najviac podceňované. Nafukovanie sa často zhoršuje po slaných, vysoko spracovaných jedlách, a tiež vtedy, keď počas dňa "zabúdate jesť" a večer dobehnete energiu sladkým".
Takže aj tu platí opäť - menšie, pravidelné porcie, viac vlákniny a komplexných sacharidov, a trochu viac bielkovín, aby sa cukor v krvi nelámal ako nálada.
Ak chcete niečo, čo stojí na faktoch, vápnik patrí medzi najčastejšie spomínané živiny pri PMS. Viaceré štúdie a prehľady naznačujú zlepšenie fyzických aj psychických symptómov, najmä pri únave, nálade, zadržiavaní vody a bolesti, často v dávkach približne 500 až 1200 mg denne, ideálne však po dohode s lekárom, najmä ak máte sklon ku obličkovým kameňom alebo užívate lieky, s ktorými vápnik môže byť v kontraindikácii.
Horčík a vitamín B6 sa tiež často používajú pri PMS, najmä pri únave a podráždenosti, no kvalita dôkazov je rôzna. Praktická rada znie jednoducho, začnite jedlom, orechy, strukoviny, listová zelenina, kvalitné obilniny, a ak chcete doplnok, držte sa odporúčaných dávok a sledujte, či vám reálne robí dobre, nie či znie dobre na obale.
Vitex jahňací, má v PMS pomerne slušnú výskumnú stopu, existujú metaanalýzy randomizovaných štúdií, ktoré ukazujú zlepšenie symptómov, zároveň však autori upozorňujú na rozdielnu kvalitu prípravkov a štúdií. Inými slovami, niektorým ženám sadne, iným nie, a efekt sa nedá sľúbiť univerzálne.
Keď PMS zasahuje do vzťahov, práce a sebahodnoty, veľa žien má pocit viny, že sú neznesiteľné. Skúste sa na to pozrieť mäkšie, je to obdobie zvýšenej citlivosti, nie charakterová chyba. ,,Pri výrazných afektívnych symptómoch môže byť účinná kognitívno behaviorálna terapia, a pri ťažkých stavoch sa zvažuje aj liečba s lekárom, napríklad SSRI alebo hormonálna terapia" dodáva Ing.Szalay z ioy. To nie je automatický krok pre každého, je to pripomienka, že ak trpíte, existujú možnosti, ktoré nie sú len vydrž.
,,Najväčší rozdiel často spraví sledovanie vzorca. Dva až tri cykly si zapisujte, kedy prichádza únava, kedy bolí hlava, kedy máte chute, kedy sa zhorší spánok. Už len toto vám dá moc, pretože PMS prestane byť náhodný útok a stane sa predvídateľným obdobím, na ktoré sa dá pripraviť" odporúča Peter Szalay. Keď viete, že tri dni pred menštruáciou ste citlivejšia, môžete si vopred upratať kalendár, pridať spánok, znížiť kofeín, dopriať teplo a jedlo, ktoré vás stabilizuje.
Sú mesiace, keď nestačí len teplý termofor a dobrý úmysel. Ak sa vám PMS pravidelne podpisuje pod kŕče, napätie, únavu alebo rozhojdanú náladu, dáva zmysel mať po ruke niečo, čo podporí telo zvnútra, ideálne v režime, ktorý je udržateľný aj v bežnom živote. Práve preto sa v poslednom období veľa žien obzerá po kombinácii, ktorá pracuje s typickými PMS témami, nervový systém, hormonálna rovnováha, trávenie a komfort v bruchu. Najčastejšou z možností s výborn je dvojica od ioy, nápoj ioy. GOOD MOOD a ioy. PMS kapsuly.
,,GOOD MOOD je určený na každodenné užívanie, obsahuje okrem iného akáciovú vlákninu, izoflavóny, L glutamín, vitamín B6, horčík, zinok a vitamíny D3 a K2, teda zložky, ktoré zapadajú do wellbeing logiky, najmä ak v tomto období riešite trávenie, nafukovanie a celkovú únavu. Kapsuly ioy. PMS stavajú na kombinácii bylín a látok, ktoré sú populárne pri relaxácii a ženských cyklických témach, napríklad valeriána, L teanín, ginko, vitex a angelika" vysvetľuje účinnosť produktov odborník Peter Szalay a dodáva ,, zložky ako vitex jahňací a izoflavóny majú štúdie potvrdzujúce vplyv na progesterón a estrogén, zatiaľ čo akáciová vláknina živia črevnú flóru, ktorá ovplyvňuje až 70% imunity a nálady".
Podľa recenzií na ioy.sk mnohé ženy oceňujú, ako táto dvojica transformovala ich mesiac. ,,PMS bolesti ustúpili, nálada stabilná - konečne sa cítim sama sebou," hovorí jedna spokojná zákazníčka. Ak hľadáte šetrnú podporu, ktorá môže pomôcť s komfortom, predmenštruačným napätím, doplnkom k liečbe PCOS, či problémom s otehotnením, tak táto kombinácia je pre mnoho žien rozumným krokom.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Prekonajte PMS bolesť: Ako zmierniť kŕče, náladu a únavu pred menštruáciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Menštruácia PMS
