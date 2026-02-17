Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

17. februára 2026

Na Liptove sa zrazil autobus s kamiónom, jeden z vodičov uhorel a viacero ľudí je zranených – FOTO


Na Liptove sa zrazil autobus s kamiónom. Vodič autobusu uhorel a hlásia aj zranených. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ako spresnil, tragédia sa stala v utorok nadránom v obci Liptovská Osada. Zrazili sa tu ...



637462032_1209725804663674_7391504971867125494_n e1771316069396 676x462 17.2.2026 (SITA.sk) - Na Liptove sa zrazil autobus s kamiónom. Vodič autobusu uhorel a hlásia aj zranených. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ako spresnil, tragédia sa stala v utorok nadránom v obci Liptovská Osada. Zrazili sa tu diaľkový autobus z Poľska a kamión naložený drevom.

Dvaja cestujúci skončili v nemocnici


Podľa informácií portálu smeroval autobus z Krakova do Budapešti. Záchranári na mieste ošetrili takmer 30 cestujúcich, väčšina bola poľskej národnosti. Dve osoby z autobusu však museli previezť do nemocnice v Ružomberku.

Na miesto nehody prišli aj hasičské evakuačné autobusy, ktoré previezli účastníkov nehody na obecný úrad do Liptovských Revúc. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre tvnoviny.sk priblížila, že v skorých ranných hodinách vyslali k nehode autobusu a kamiónu štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Zranenia nezlučiteľné so životom


„Jedna osoba, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. K ďalším zraneným sa vyjadríme hneď, ako to situácia dovolí,“ dodala Klimešová. Cesta v mieste nehody bola neprejazdná a uzavrieť museli aj horský priechod Donovaly.

Portál doplnil, že na miesto smeroval aj posttraumatický tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Pri nehode zasahovalo aj 16 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Ružomberka, Martina a Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky.

Vodič autobusu prešiel do protismeru




Žilinská polícia priblížila, že vodič autobusu z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, čo zapríčinilo zrážku s nákladiakom. V autobuse sa v tom čase okrem vodiča, ktorý nehodu neprežil, nachádzalo aj 26 cestujúcich rôznej národnosti.

Tí však stihli vystúpiť ešte pred tým, ako autobus začal horieť. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková doplnila, že vodiča kamióna podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U vodiča autobusu bude nariadená súdna pitva. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestná doprava. „Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnila polícia.







Zdroj: SITA.sk - Na Liptove sa zrazil autobus s kamiónom, jeden z vodičov uhorel a viacero ľudí je zranených – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Havária kamiónu Liptov Nehoda autobusu Tragická dopravná nehoda žilinská polícia
