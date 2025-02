Prekrývanie reálnych problémov a útok na základný pilier fungovania Únie, SaS vyzýva na odmietnutie novely ústavy

Zbytočná zmena ústavy

Rozpor naďalej trvá

28.2.2025 (SITA.sk) - Navrhovaná novelizácia Ústavy SR predstavuje podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) vážne riziko pre postavenie Slovenska v Európskej únii a slúži na prekrytie reálnych problémov krajiny.Na tlačovej besede po skončení rozporového konania s predstaviteľmi vlády to uviedli predstavitelia strany, ktorá vyjadrila nad novelou zásadné znepokojenie a vyzvala všetky demokratické politické sily, aby sa voči tejto zmene ústavy jasne vymedzili a v parlamente ju odmietli.Ako informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák , počas rozporového konania vláda neakceptovala požiadavku SaS na stiahnutie návrhu. Napriek avizovaným úpravám niektorých formulácií zostáva novela podľa opozičnej strany v zásadnom rozpore s princípmi fungovania právneho štátu a európskeho práva.„Vyzývame kolegov z opozície, aby nehrali Ficovu hru a nelegitimizovali túto zbytočnú zmenu ústavy. Navrhované ustanovenie priamo popiera dôvody, pre ktoré sme do EÚ vstupovali, a spochybňuje základné pravidlá spolupráce členských štátov. Robert Fico tak predkladá návrh, ktorý ide proti samotnej podstate nášho členstva v EÚ,“ uviedla podpredsedníčka SaS Mária Kolíková Zároveň poukázala na to, že niektoré časti návrhu, ako deklarovanie existencie dvoch pohlaví či zdôraznenie súladu školského procesu s ústavou, sú právne nadbytočné.„Nikto nespochybňuje, že na Slovensku existujú dve pohlavia. Rovnako je samozrejmé, že vzdelávací proces musí byť v súlade s ústavou,“ dodala Kolíková, podľa ktorej novela neslúži na riešenie reálnych problémov, ale na prekrytie zlyhaní vlády. „Skutočné problémy, ako bezpečnosť a spravodlivosť, sú ignorované, zatiaľ čo vládna koalícia sa venuje falošným témam, ktoré len polarizujú spoločnosť,“ dodala.Poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál upozornil, že vláda síce pripustila určité úpravy návrhu, avšak od jeho vecného zámeru neustúpila.„Po rozporovom konaní rozpor naďalej trvá. Úrad vlády síce naznačil zmeny v niektorých formuláciách, no najzávažnejší problém – spochybnenie prednosti práva EÚ pred právom členských štátov, zostáva,“ uviedol Dostál, ktorý to považuje za útok na základný pilier fungovania EÚ.„V čase, keď sa vďaka Robertovi Ficovi a Tiborovi Gašparovi otvorila debata o našom vystúpení z EÚ a SaS prišla s návrhom zakotviť naše členstvo ešte pevnejšie. Ficova vláda však robí presný opak,“ dodal Dostál a takisto vyzval na odmietnutie novely.