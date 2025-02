Príslušníci finančnej správy zaistili pri razii viac ako 19 miliónov kusov nelegálnych cigariet

28.2.2025 (SITA.sk) - Príslušníci Finančnej správy SR odhalili nelegálnu výrobu cigariet v okresoch Skalica a Spišská Nová Ves, pričom zaistili viac ako 19 miliónov kusov cigariet, vyše 48 ton tabakovej suroviny a takmer 17-tisíc kilogramov rezaného tabaku. Ako informoval hovorca finančnej správy Daniel Súkup , škoda na spotrebnej dani a DPH v tomto prípade predstavuje viac ako 15 miliónov eur.„Tento úspech je výsledkom niekoľkomesačnej operatívnej činnosti ozbrojených príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorí v kontrolovaných objektoch v Markušovciach a Skalici zaistili tabak, vyrobené cigarety, zásoby materiálu, vysokovýkonný stroj na výrobu cigariet, dve baliace linky na balenie cigariet, rezačku tabaku, filtračné zariadenie a cigarety bez platnej kontrolnej známky. Zadržané kompletné vysokovýkonné zariadenie na veľkokapacitnú výrobu cigariet bolo na mieste predbežne ohodnotené na 600-tisíc eur, dve baliace linky na balenie cigariet boli ohodnotené každá na 300-tisíc eur a rezačka tabaku v odhadovanej sume 200-tisíc eur,“ povedal Súkup.Ak by sa predmetné množstvo cigariet dostalo na trh, ich hodnota by sa podľa colníkov vyšplhala na viac ako 20 miliónov eur. „Okrem finančnej stránky, keď sa podarilo ochrániť štátny rozpočet, má takýto nález pozitívny efekt aj v oblasti ochrany zdravia verejnosti, keďže takýto nelegálny tabak môže mať negatívny vplyv aj na zdravie užívateľov,“ zdôraznil hovorca.Vyšetrovateľ finančnej správy v rámci akcie zadržal dve osoby, konkrétne občanov Ukrajiny s trvalým pobytom na území Slovenska.„Zadržané osoby vyšetrovateľ umiestnil do cely policajného zaistenia a bolo im vznesené obvinenie za trestný čin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň bol podaný návrh na ich vzatie do väzby,“ uviedol Súkup. Dodal, že zhabaný tabak a výrobky z neho budú bezpečne zlikvidované v súlade s platnou legislatívou.