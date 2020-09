Prelomová novinka v prevencii chronických degeneratívnych a onkologických ochorení na Slovenskom trhu !

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská vedkyňa Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., členka vedeckovýskumného tímu ITK na terajšej Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ako vôbec prvá na svete koncom 50. rokov 20. storočia skúmala a objavila protirakovinový účinok prírodného sulforafanu na ľudských rakovinových bunkách in vitro.ktorá mnohonásobne zvyšuje prirodzené ochranné a detoxikačné procesy v našich bunkách,? Sulforafan je chemopreventívna prírodná látka bohatá na síru. Vyskytuje sa v neaktívnej forme ako glukorafanín v hlúbovej zelenine (kapusta, karfiol, kel, kaleráb, ružičkový kel), najviac v brokolici, najmä v brokolicových klíčkoch. Glukorafanín vyžaduje na svoju premenu na sulforafan rastlinný enzým myrozinázu, ktorý sa uvoľní počas žuvania surovej zeleniny. Tento enzým premení glukorafanín v našom tele na jeho aktívny metabolit – sulforafan a umožní tak využiť jeho výhody. Látky, ktorých zdrojom sú potraviny sa nazývajú nutraceutiká a zvyčajne sa predávajú v liekových formách alebo vo forme výživových doplnkov. Sú biologicky aktívne, ale zvyčajne nie výživné. Majú zvláštny liečivý benefit.„Je to skutočne neuveriteľný terapeutický potenciál, ktorý v sebe „skrýva“. Odpoveď na túto otázku hľadali vedci v stovkách klinických štúdií a došli k záveru, žesú dva spoločné primárne príčiny, ktoré spôsobujú chronické degeneratívne ľudské choroby. Sulforafan v tejto súvislosti pôsobí ako zdravotná poistka pre naše bunky tým, že podporuje ochranné a detoxikačné mechanizmy v bunkách. Toto umožňuje odstrániť z ľudského tela environmentálne toxíny a látky znečisťujúce ovzdušie,konštatuje profesorka Horáková.„Ďalší terapeutický potenciál sulforafanu je založený nav našich bunkách. Tieto regulačné gény kontrolujú mechanizmy buniek, ktorými sa chránia pred oxidačným stresom, zápalom, DNA poškodzujúcimi elektrofilmi a žiarením. Za normálnych podmienok tieto ochranné systémy v našich bunkách nevyužívajú svoju maximálnu kapacituuvádza profesorka Horáková a ďalej konštatuje:Pretože sulforafan prejavuje svoj antioxidačný účinok predovšetkým indukciou glutatiónu a iných antioxidačných zlúčenín, považuje sa zavďaka chemickej štruktúre a schopnosti zlučovať sa s tukmi (lipofilnosť). Preukázalo sa, že sulforafan má absolútnu biologickú dostupnosť okolo 80 percent, dosiahne vrchol v krvnom obehu približne 1 hodinu po požití a udrží sa po dobu 20 hodín.„Sulforafan dokáže to, čo nedokáže žiaden liek. Súčasné lieky napríklad proti rakovine sú cielene zamerané na likvidáciu určitého typu rakoviny. Na rozdiel od toho diétna chemoprotektívna láka, ktorý blokuje niekoľko krokov spoločne sa podieľajúcich na tvorbe rakoviny.gény, ktoré bránia vzniku rakoviny atie, ktoré pomáhajú pri jej vzniku a rozširovaní tak, že zabráni rastu ľudských rakovinových buniek a zabráni pôsobeniu látok podporujúcich vznik rakoviny, indukuje náhlu programovanú smrť – apoptózu rakovinových buniek, zabíja kmeňové rakovinové bunky,“ – ďalej vysvetľuje podstatu mechanizmu účinku sulforafanu profesorka Horáková a uvádza ďalší príklad.„Na rozdiel od liekov, ktoré špecificky pôsobia buď na znižovanie hladiny cholesterolu, proti zrážanlivosti krvi alebo pomáhajú predchádzať zužovaniu ciev, a tak znižujú tlak krvi, diétna chemoprotektívna láka sulforafan blokuje niekoľko krokov, ktoré sa spoločne podieľajú na tvorbeSúčasneuvádza na trh spoločnosť CarnoMed s.r.o. ( www.carnomed.sk je dvojzložkové nutraceutikum, ktoré dodáva telu enzýmom aktivovaný sulforafan. Obsahuje aktivovaný brokorafanín, vyrobený zo semien brokolice (Brassica oleracea italica) s obsahom glukozinolátov a myrozinázy. Prítomný enzým myrozináza zabezpečuje vysokú úroveň využitia účinnej látky. „uvádza Štefan Pogány CEO spoločnosti CarnoMed s.r.o.Štefan Pogány, CarnoMed s.r.o.Neštátne zdravotnícke zariadenie i spoločnosť pôsobí na Slovensku už osem rokov so silným zapojením odborníkov v oblasti medicíny,farmácie a zdravého životného štýlu.Viac info o spoločnosti nájdete na našej webovej stránke www.carnomed.sk . Naše produkty - i nutraceutiká - súInformačný servis