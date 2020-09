Prvý krok k transformácii sektora energetiky. Najväčšie batériové úložisko na Slovensku bolo úspešne zapojené

Prvým je logistický sklad v Senci

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť zaoberajúca sa energetickou optimalizáciou. Na tieto účely vyvinula vlastný modulárny batériový systém a softvérovú platformu poháňanú umelou inteligenciou, ktorá vyhovuje špeciálnym potrebám energetického riadenia. FUERGY ponúka komplexné, na mieru šité riešenia s garanciou bezkonkurenčných úspor na nákladoch. Spoločnosť bola založená v roku 2017 expertmi na energetiku s cieľom zmeniť spôsob, akým ľudia využívajú a zdieľajú elektrickú energiu a urýchliť tým prechod na decentralizovanú energetiku s vysokým zastúpením obnoviteľných zdrojov.

O spoločnosti G&E Trading, a.s.

G&E Trading je dodávateľom elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou. Na trhu pôsobí od roku 2016 a okrem dodávky energií ponúka aj poradenské služby. Spoločnosť sa zameriava na segment zákazníkov, ktorí vyžadujú individuálny prístup a podmienky, pričom sa vždy snaží zabezpečiť vyvážený pomer cena-kvalita-bezpečnosť. Cieľom G&E Trading je svoje poskytované produkty a služby neustále skvalitňovať a rozširovať.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prvé smart batériové riešenie svojho druhu na Slovensku a v okolitých krajinách bolo po úspešnom testovacom mesiaci uvedené do prevádzky minulý týždeň v priemyselnom parku v Senci. Veľkokapacitná batéria brAIn s kapacitou 432 kWh bola vyvinutá slovenskou firmou a riadi ju umelá inteligencia.Hlavnou úlohou smart batériového riešenia je, zjednodušene povedané, nabíjať batériu v čase, keď je elektriny v sieti prebytok, teda je lacná, a využívať ju v čase drahých špičiek, keď je jej nedostatok. Zároveň tým pomáha eliminovať výkyvy v napätí a stabilizovať prenosovú sústavu.Službu, ktorú doposiaľ ponúkali iba elektrárne alebo teplárne, a ktorá sa premieta aj do konečnej ceny pre samotných spotrebiteľov, ponúka už aj batéria brAIn. Dodávateľom elektrickej energie tak znižuje náklady, nahrádza fosílne zdroje energie a šetrí tiež finančné prostriedky celej slovenskej prenosovej sústave.Na Slovensku pracuje s týmto riešením technologická spoločnosť FUERGY . Na projekte prvého smart batériového riešenia spolupracovala s dodávateľom elektrickej energie G&E Trading, ktorý zároveň aj celú investíciu zafinancoval."Ceny elektrickej energie pred pandémiou COVID-19 neustále rástli. Bez zásadných zmien v elektroenergetike bude po obnovení ekonomiky tento trend pokračovať. Preto sme hrdí, že sa už aj na Slovensku môžeme pochváliť moderným bezemisným riešením pre viaceré problémy, ktoré momentálne brzdia našu energetiku,” vyjadril sa Radoslav Štompf, výkonný riaditeľ FUERGY.Prvou budovou, ktorej spotreba energie je regulovaná batériou, sa stalo sídlo a sklad logistickej spoločnosti Gebrüder Weiss v priemyselnom parku Prologis v Senci. Partnerom inštalácie je aj spoločnosť PPA Power DS, správca lokálnej distribučnej siete pre tento park. Zodpovednosť za inštaláciu a ovládanie batérie prebrali partneri modernej energetiky – FUERGY a G&E Trading.Všetky použité technológie a softvér batérie brAIn sú od základov vyvinuté technologickou spoločnosťou. Systém brAIn by FUERGY sa s pomocou umelej inteligencie učí o energetickom správaní budovy. Získané údaje s dátami z externých zdrojov a predikciami vyhodnocuje, rozhoduje sa, a následne autonómne riadi nabíjanie a vybíjanie batérie, prípadne lokálne vyrobenú energiu, napríklad z fotovoltiky. Vďaka IoT (z angl. "Internet of Things) funkcionalite vie ovládať aj energeticky náročné zariadenia zákazníka tak aby bola ich prevádzka bola čo najlacnejšia. Odberné miesto tiež dokáže chrániť proti výpadkom prúdu, zabrániť prekročeniu rezervovanej kapacity a spolu s jalovým výkonom ju pomáha pre odberné miesto aj znížiť.Smart batérie je možné prepojiť aj virtuálne. Dosiahnutý kumulatívny efekt má potenciál pomáhať sústave v oveľa väčšom meradle. Dokonca ani cieľ EÚ zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie už nemusí predstavovať hrozbu . Naopak, vyrobená zelená energia môže byť využívaná maximálne efektívne, bezpečne a bez zbytočných strát.Head of Public Relations Department+421 907 461 630Eva.almasiova@fuergy.comInformačný servis