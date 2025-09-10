|
Streda 10.9.2025
Meniny má Oleg
10. septembra 2025
Prelomový objav SAV: Na Slovensku rastú huby, ktoré nik nepoznal
Ukazuje sa, že rod Dermoloma, známy svojimi nenápadnými sivohnedými plodnicami, je omnoho rozmanitejší, než sme predpokladali, uviedol Slavomír Adamčík z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.
Zdieľať
Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) objavili nové druhy húb z rodu Dermoloma či nový rod Neodermoloma. Výsledky dlhoročného výskumu publikovali v prestížnom časopise Medzinárodnej mykologickej asociácie IMA Fungus. 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa akadémie Monika Tináková.
„Ukazuje sa, že rod Dermoloma, známy svojimi nenápadnými sivohnedými plodnicami, je omnoho rozmanitejší, než sme predpokladali. Analyzovali sme viac ako 350 vzoriek z Európy a zo Severnej Ameriky a potvrdili existenciu 36 druhov, z ktorých viaceré rastú aj na Slovensku. Devätnásť z nich je pre vedu úplne nových a boli opísané ako samostatné druhy spolu s novým rodom Neodermoloma,“ uviedol Slavomír Adamčík z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.
Štúdia zároveň poukazuje na výhody dlhoročného zberu dát a širokej medzinárodnej spolupráce. „Nové druhy sa neskrývajú len v trópoch, ale aj v dobre preskúmaných regiónoch Európy. Podstatné je mať trpezlivosť a dostatočný počet zberov z čo najširšieho geografického územia, keďže mnohé z druhov sa počas posledných 15 rokov našli počas jednej alebo dvoch sezón. Toto by nebolo možné bez našich zahraničných spolupracovníkov, ktorí sú aj spoluautormi štúdie,“ zdôraznil Adamčík. Dodal, že ide o jasný dôkaz, že biodiverzita v ekosystémoch je stále nedostatočne preskúmaná.
