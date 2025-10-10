Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

10. októbra 2025

Prelomový verdikt. Súd potvrdil právo odborov na kontrolu mzdovej transparentnosti u zamestnávateľa


Tagy: Mzdy Odborári Odmeňovanie Platy Súdy Zamestnanci

Technologický odborový zväz (TOZ) upozorňuje na prelomový súdny prípad, ktorý potvrdzuje zákonné právo odborových organizácií kontrolovať dodržiavanie rovnakého zaobchádzania pri ...



Zdieľať
gettyimages 1226132151 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Technologický odborový zväz (TOZ) upozorňuje na prelomový súdny prípad, ktorý potvrdzuje zákonné právo odborových organizácií kontrolovať dodržiavanie rovnakého zaobchádzania pri odmeňovaní.


Odborová organizácia UNITY, pôsobiaca u zamestnávateľa Orange Business Services Slovakia, začala už v roku 2022 kontrolu podľa § 119a Zákonníka práce s cieľom preveriť, či zamestnanci na porovnateľných pozíciách dostávajú rovnaké mzdy.

Zamestnávateľ však odmietol poskytnúť anonymizované mzdové údaje s odôvodnením ochrany osobných údajov podľa GDPR, čo viedlo odbory k podaniu žaloby. Interný prieskum odborov predtým naznačil, že rozdiely v odmeňovaní môžu presahovať až 30 % na totožných pracovných pozíciách.

Súd prvého stupňa v rozsudku konštatoval, že bez anonymizovaných údajov nie je možné efektívne overiť dodržiavanie zásad rovnakého odmeňovania a odkázal na § 239 Zákonníka práce, ktorý dáva odborom oprávnenie vykonávať takúto kontrolu. Rozhodnutie zdôraznilo, že GDPR nesmie byť prekážkou zákonnej kontrole, ak sú údaje poskytované v anonymizovanej a primeranej forme.

Súd uložil zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť požadované informácie, aby právo odborov nebolo len formálne. Zamestnávateľ pôvodne deklaroval rešpektovanie rozhodnutia, no následne podal odvolanie, a tak prípad smeruje na odvolací súd, ktorý rozhodne o definitívnom verdikte.


Zdroj: SITA.sk - Prelomový verdikt. Súd potvrdil právo odborov na kontrolu mzdovej transparentnosti u zamestnávateľa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mzdy Odborári Odmeňovanie Platy Súdy Zamestnanci
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ani po troch rokoch od vraždy v Teplárni sa situácia kvír ľudí nezlepšila, upozorňujú mimovládky
<< predchádzajúci článok
Vo Svite postavili zariadenie pre seniorov, symbolické otvorenie posunuli na mesiac úcty k starším

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 