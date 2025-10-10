|
Sobota 11.10.2025
Meniny má Valentína
Denník - Správy
10. októbra 2025
Vo Svite postavili zariadenie pre seniorov, symbolické otvorenie posunuli na mesiac úcty k starším
V meste Svit vybudovali Zariadenie pre seniorov, jeho kapacita predstavuje 40 miest. Na výstavbu išli takmer tri milióny eur. Hoci svoje služby poskytuje klientom už od 1. júla tohto roka, jeho slávnostné otvorenie ...
10.10.2025 (SITA.sk) - V meste Svit vybudovali Zariadenie pre seniorov, jeho kapacita predstavuje 40 miest. Na výstavbu išli takmer tri milióny eur. Hoci svoje služby poskytuje klientom už od 1. júla tohto roka, jeho slávnostné otvorenie posunuli symbolicky až na október, ktorý je mesiacom úcty k starším.
Potreba vybudovať takýto objekt sa podľa samosprávy vykryštalizovala najmä z fungovania a náplne existujúcich zariadení a zároveň deficitu obdobných zariadení v meste a blízkom okolí.
Primátorka Dáša Vojsovičová pripomenula, že sociálnu a zdravotnú starostlivosť mesto poskytovalo do konca júna v zariadení opatrovateľskej služby, kde bolo 16 klientov. „Bola to stará baťovská vila, nevyhovujúce prostredie, museli sme donášať stravu a nespĺňalo to kvalitatívne požiadavky, ktoré sme mali,“ vysvetlila. Projekt budovania nového zariadenia odštartoval v roku 2019 odkúpením pozemku od Prešovského samosprávneho kraja.
Výstavba zariadenia trvala necelé dva roky, samospráva ju financovala z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške takmer 2,5 milióna eur, zvyšnú sumu vykryla z komerčného úveru. Ide o dvojpodlažnú budovu s jedno- a dvojposteľovými izbami. Súčasťou budovy je aj kuchyňa s výdajňou, ktorá zabezpečuje stravu nielen pre obyvateľov zariadenia, ale celkovo pre seniorov vo Svite.
„V zariadení poskytujeme kompletnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, sociálne poradenstvo, záujmové a kultúrne aktivity, ako aj pastoračné sprevádzanie pre tých, ktorí o to prejavia záujem,“ priblížila jeho riaditeľka Mária Vallušová.
Podľa primátorky predstavuje nové zariadenie výrazný posun v dostupnosti starostlivosti pre seniorov. Zároveň je príkladom dobrej praxe v oblasti sociálnej ekonomiky. Prevádzku zabezpečuje novo registrovaný sociálny podnik, ktorý zároveň vytvára pracovné príležitosti pre zraniteľné skupiny obyvateľov.
„Podarilo sa vytvoriť systém, ktorý prepája mestské služby, zodpovedné hospodárenie a predovšetkým pomoc tým, ktorí ju potrebujú,“ skonštatovala Vallušová. O seniorov sa v zariadení stará profesionálny tím zložený z jedenástich opatrovateliek, troch zdravotných sestier, troch sociálnych pracovníčok a ďalších pracovníkov.
