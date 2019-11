Premávka v Bratislave a na príjazdových cestách je spomalená

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 21. novembra (TASR) - So zdržaním až do 20 minút musia vodiči vo štvrtok ráno rátať na niektorých cestách v Bratislave a príjazdových komunikáciách. Informuje o tom Stella centrum.Najviac sa vodiči zdržia v Bratislave na Ulici svornosti, na Popradskej a na Hradskej v smere do mesta, a to až 20 minút. S podobným zdržaním treba počítať aj medzi Mostom pri Bratislave a Hornými dielmi, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, ale aj za Blatným v smere na D1 a do Senca.Zdržanie do 15 minút hlási Stella centrum na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy a v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do hlavného mesta.S desaťminútovým zdržaním treba počítať v Bratislave na Račianskej, ale aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere zo Senca a tiež v smere z Čiernej Vody a Vajnôr do hlavného mesta.