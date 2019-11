USA zvažujú, že stiahnu z Južnej Kórey časť svojich vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 21. novembra (TASR) - Spojené štáty zvažujú, že z Južnej Kórey stiahnu jednu brigádu ozbrojených síl, ak Soul nebude súhlasiť so žiadosťou USA o zvýšenie príspevkov na výdavky v súvislosti s rozmiestnením amerických vojakov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.Spojené štáty prerušili rokovania s Južnou Kóreou v utorok po tom, ako Soul požiadali, aby zvýšil každoročný príspevok na amerických vojakov na sumu v prepočte viac ako 4,5 miliardy eur.Podľa juhokórejských zákonodarcov je to viac ako päťnásobok sumy, ktorou ich krajina prispieva v súčasnosti.Americký prezident Donald Trump podľa Reuters trvá na zvýšení príspevkov a takisto navrhol možné úplné stiahnutie amerických vojakov.USA majú v Južnej Kórei približne 28.500 vojakov. Brigádu tvorí 3000-4000 vojakov.Takéto zníženie počtu vojakov by, ako analyzuje Reuters, bolo v súlade so zákonom schvaľujúcim národnú obranu (NDAA), ktorý špecifikuje najmä rozpočet a výdavky amerického ministerstva obrany.Osobitný zástupca amerického ministerstva zahraničných vecí v rokovaniach so Severnou Kóreou Stephen Biegun je podľa svojich slov presvedčený, že vojaci USA budú v Južnej Kórei pôsobiť aj naďalej.