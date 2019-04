Premávku v smere von z Bratislavy brzdia nehody a kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 9. apríla (TASR) – Na ceste z Bratislavy musia počítať šoféri so spomalenou premávkou aj s kolónami. O podrobnostiach informuje Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.nformuje Zelená vlna RTVS.Na Gagarinovej ulici pri cintoríne v smere von z mesta brzdí premávku nehoda.dopĺňa dopravné spravodajstvo RTVS. Upozorňuje aj na to, že v dôsledku nehody je blokovaný jeden pruh taktiež pred Miloslavovom v smere z Bratislavy, odhadované zdržanie je 20 minút.Kolóna a 15-minútové zdržanie čaká aj tých, ktorí prechádzajú v hlavnom meste po Hradskej ulici, uvádza Stellacentrum. Oznamuje tiež zdržanie do 20 minút na Ulici svornosti a na Popradskej, v oboch smeroch.