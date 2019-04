V Smere-SD treba dať priestor mladšej generácii, myslí si M. Smolková

Monika Smolková, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 9. apríla (TASR) - Odchádzajúca europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) si myslí, že Smer-SD potrebuje dať priestor mladšej generácii. Súčasný premiér Peter Pellegrini by bol podľa nej v budúcnostistraníckym predsedom. V nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu už Smolková kandidovať nebude, tvrdí, že z kandidátky ju vyškrtol podpredseda strany Robert Kaliňák (Smer-SD). Avizovala, že chce naďalej pracovať na tom, aby strana opäť získala svoj kredit.Ak sa budú v Smere-SD konať voľby predsedu, určite si ho podľa Smolkovej členovia demokraticky zvolia.uviedla europoslankyňa pred slovenskými novinármi v Bruseli. Niektorí vzor podľa nej vidia v mladšej, iní v staršej generácii.vyhlásila Smolková. Dodala, že strana by sa mala vrátiť k hodnotám, na ktorých začínala.Prezidentské voľby podľa europoslankyne strana prehrala, dôvodom je aj značka Smer-SD. "Keby tam nebol pán Šefčovič, ale ktokoľvek iný, tak tiež prehrá, pretože značka Smer ho jednoznačne diskvalifikovala a bude diskvalifikovať aj do budúcna, pokiaľ neurobíme určité opatrenia v strane Smer," doplnila s tým, že Šefčoviča postavili do kampane neskoro.priblížila.Smolková si zároveň si myslí, že strana Smer-SD by sa mala ľuďom ospravedlniť za vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.pripomenula. Ľuďom, ktorí mali byť už dávno zatvorení, strana podľa europoslankyne vytvorila prostredie, v ktorom mohli beztrestne konať.