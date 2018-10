Premiér a minister obrany si na Dukle uctili padlých hrdinov

Na snímke sprava predseda vlády SR Peter Pellegrini a minister obrany SR Peter Gajdoš oceňujú vojnových veteránov. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Vyšný Komárnik 5. októbra (TASR) - Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a minister obrany Peter Gajdoš (SNS) si pri príležitosti 74. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie v piatok na Dukle uctili pamiatku padlých hrdinov. Pietneho aktu sa zúčastnili okrem viacerých hostí z domova a zo zahraničia i vojnoví veteráni.uviedol Pellegrini.Ako povedal, váži si, koľko ľudí prišlo na Duklu vyjadriť vďaku, úctu a pokoru.povedal premiér.doplnil Gajdoš.Deväťdesiatročný František Orlovský z Prešova bol počas druhej svetovej vojny v Hornonitrianskej partizánskej brigáde kapitána Jozefa Trojana. Ľudia by mali podľa jeho slov prichádzať na Duklu, aby vedeli, čo stála sloboda, ktorú, ako povedal, dnes využívajú, ale aj zneužívajú.povedal Orlovský.Deviatim vojnovým veteránom, z ktorých väčšina prišla osobne v piatok na Duklu, minister Gajdoš udelil pamätné medaily.povedal premiér vo svojom príhovore.Spomienkové slávnosti sa následne konali vo Svidníku pri soche armádneho generálna Ludvíka Svobodu a Pamätníku sovietskej armády.Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiaca s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily Slovenského národného povstania so sovietskymi vojskami trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.