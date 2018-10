Byť smart znamená aj podporiť udržateľnú dopravu v mestách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

TRNAVA 5. októbra 2018 (WBN/PR) - Mestá sa na cestu k smart technológiám môžu vybrať aj na bicykli. Ako na to im ukázal workshop, ktorý v Trnave usporiadal Smart Cities Klub. O svoje skúsenosti sa so zástupcami slovenských samospráv podelili odborníci z Holandska – krajiny nielen tulipánov, ale aj bicyklov."Chceli sme urobiť podujatie, ktoré nielen priblíži praktické poznatky našich holandských partnerov, ale otvorí i priestor na brainstorming a zrod nových nápadov. Aj preto sme na jeho úvod zaradili jazdu po trnavských cyklochodníkoch. Pohyb je najlepším dopingom mozgu a i teraz sa to potvrdilo," vysvetľuje Miloslav Jurík, predseda slovenského Smart Cities klubu.Práve na prax sa sústredila aj odborná časť workshopu. O jeho otvorenie sa postaral veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku Henk Cor van der Kwas. Po ňom už nasledovali reálne príklady inovatívnych riešení pre rozvoj a podporu udržateľnej dopravy v mestách, ktoré prezentovali Lior Steinberg a Jorn Wemmenhove z rotterdamskej spoločnosti Happy Mobility/Humankind.V druhej, pracovnej časti, primátori a odborní pracovníci Trnavy, Žiaru nad Hronom, Michaloviec, Hlohovca, Brezna, Banskej Bystrice a Nových Zámkov riešili zadanie Rozvoj cyklodopravy ako súčasť inteligentných miest. "Bolo zaujímavé poznať návrhy a nápady mojich kolegov z iných samospráv a dostať od nich okamžitú spätnú väzbu. Takéto podujatia majú potenciál priniesť nové riešenia a naštartovať aj užšiu spoluprácu pri podpore alternatívnej dopravy v mestách," povedal primátor Trnavy Peter Bročka.Tá je dôležitá nielen z dôvodu riešenia rastúcich problémov s priepustnosťou komunikácií, ale aj pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov a podporu vhodného prostredia pre rozvoj firiem. "Pre generáciu mileniálov, ktorá bude onedlho tvoriť základ pracovnej sily, je digitalizácia bežnou súčasťou ich života. A celkom prirodzene očakávajú, že im takýto servis ponúkne aj sídlo, v ktorom žijú," tvrdí Miloslav Jurík. Smart mestá preto kladú veľký dôraz na kvalitu verejných priestorov, online služby, plynulý pohyb či prepojenosť jednotlivých druhov dopravy. To si vyžaduje zapojenie moderných technológií nielen na manažment života samosprávy v reálnom čase, ale aj na plánovanie jej fungovania do budúcnosti.Organizáciu workshopu "Slovensko na ceste k Smart Cities na bicykli..." podporila Nadácia Ministerstva hospodárstva SR ako súčasť projektu Slovensko na ceste k Smart Cities. Partnermi boli Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR, mesto Trnava a Cyklokoalícia. Na jeho otvorení sa zúčastnil aj predseda združenia SK8 a župan trnavského kraja Jozef Viskupič.