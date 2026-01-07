|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. januára 2026
Premiér Andrej Babiš navrhol Motoristu Filipa Turka za ministra, prezident Pavel ho odmietol – FOTO
Český premiér Andrej Babiš v stredu prezidentovi republiky Petrovi Pavlovi odovzdal nomináciu Filipa Turka ...
Zdieľať
7.1.2026 (SITA.sk) - Český premiér Andrej Babiš v stredu prezidentovi republiky Petrovi Pavlovi odovzdal nomináciu Filipa Turka (Motoristi) na ministra životného prostredia. Prezident túto nomináciu odmietol, povedal Babiš po rokovaní s hlavou štátu na Pražskom hrade. Informuje o tom server Novinky.cz.
„Odovzdal som pánovi prezidentovi na základe dohody s Motoristami tú nomináciu. Aj keď som sa hodinu snažil pána prezidenta presvedčiť, aby bol nad vecou, spáchal nejaký dobrý skutok a dal šancu pánovi Turkovi, tak pán prezident to odmietol. Pán prezident pána Turka nominovať nechce. Povedal, že sa k tomu vyjadrí písomne," povedal Babiš, ktorý mal s prezidentom na Pražskom hrade novoročný obed a následne predstúpil pred novinárov na úrade vlády.
„Taká je situácia, ma to mrzí. Osobne si myslím, že pán Turek mohol dostať šancu. Samozrejme, pre Motoristov je tou najvýznamnejšou tvárou, ale uvidíme, aký bude ďalší postup," dodal Babiš. „Pre mňa je táto vec zaťažujúca, my sa chceme sústrediť na plnenie programu.“
Kompetenčnú žalobu na prezidenta pre nevymenovanie Turka premiér Babiš nezvažuje.
Pavel sa opakovane vyjadroval v tom zmysle, že Filip Turek podľa neho nemá byť ministrom. Turek mal okrem iného na sociálnych sieťach napísať k podpaľačskému útoku v meste Vítkov, že „popáliť cigána je poľahčujúca okolnosť“.
Pri podpaľačskom útoku na dom obývaný rómskou rodinou, ktorý v apríli 2009 spáchali štyria českí neonacisti, boli zranení traja ľudia, pričom len dvojročné dievčatko utrpelo život ohrozujúce popáleniny na takmer 80 percentách tela.
Viacero Turkových výrokov potom odkazovalo na nacistický a fašistický režim, objavila sa aj Turkova fotka so zdvihnutou pravicou. Turek príspevky zľahčoval alebo tvrdil, že mu ich na jeho účty na sociálnych sieťach písal niekto iný.
Po stretnutí s Turkom 22. decembra prezident uviedol: „Predložené vysvetlenia ma nepresvedčili a moje výhrady k prípadnej nominácii Filipa Turka na ministra pretrvávajú.“
Zdroj: SITA.sk - Premiér Andrej Babiš navrhol Motoristu Filipa Turka za ministra, prezident Pavel ho odmietol – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Novoročný obed
„Odovzdal som pánovi prezidentovi na základe dohody s Motoristami tú nomináciu. Aj keď som sa hodinu snažil pána prezidenta presvedčiť, aby bol nad vecou, spáchal nejaký dobrý skutok a dal šancu pánovi Turkovi, tak pán prezident to odmietol. Pán prezident pána Turka nominovať nechce. Povedal, že sa k tomu vyjadrí písomne," povedal Babiš, ktorý mal s prezidentom na Pražskom hrade novoročný obed a následne predstúpil pred novinárov na úrade vlády.
„Taká je situácia, ma to mrzí. Osobne si myslím, že pán Turek mohol dostať šancu. Samozrejme, pre Motoristov je tou najvýznamnejšou tvárou, ale uvidíme, aký bude ďalší postup," dodal Babiš. „Pre mňa je táto vec zaťažujúca, my sa chceme sústrediť na plnenie programu.“
Kompetenčnú žalobu na prezidenta pre nevymenovanie Turka premiér Babiš nezvažuje.
Pavel sa opakovane vyjadroval v tom zmysle, že Filip Turek podľa neho nemá byť ministrom. Turek mal okrem iného na sociálnych sieťach napísať k podpaľačskému útoku v meste Vítkov, že „popáliť cigána je poľahčujúca okolnosť“.
Turkove výroky
Pri podpaľačskom útoku na dom obývaný rómskou rodinou, ktorý v apríli 2009 spáchali štyria českí neonacisti, boli zranení traja ľudia, pričom len dvojročné dievčatko utrpelo život ohrozujúce popáleniny na takmer 80 percentách tela.
Viacero Turkových výrokov potom odkazovalo na nacistický a fašistický režim, objavila sa aj Turkova fotka so zdvihnutou pravicou. Turek príspevky zľahčoval alebo tvrdil, že mu ich na jeho účty na sociálnych sieťach písal niekto iný.
Po stretnutí s Turkom 22. decembra prezident uviedol: „Predložené vysvetlenia ma nepresvedčili a moje výhrady k prípadnej nominácii Filipa Turka na ministra pretrvávajú.“
Zdroj: SITA.sk - Premiér Andrej Babiš navrhol Motoristu Filipa Turka za ministra, prezident Pavel ho odmietol – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini prijal koledníkov Dobrej noviny, vyzdvihol vyzbieranie najrekordnejšej sumy v histórii – VIDEO, FOTO
Pellegrini prijal koledníkov Dobrej noviny, vyzdvihol vyzbieranie najrekordnejšej sumy v histórii – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Samsung na veľtrhu CES 2026 predstaví svoju víziu Tvoj AI parťák pre život
Samsung na veľtrhu CES 2026 predstaví svoju víziu Tvoj AI parťák pre život