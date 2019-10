Premiér apeluje na očistenie sudcovského stavu

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Sudcovia by mali byť podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) schopnízo svojich radova netolerovať ich. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Premiér tiež apeluje na sudcov, aby sa v prípade podozrení na čas vzdali výkonu ich funkcie, kým sa neočistí ich meno. Doplnil, že samoregulačné mechanizmy v sudcovskom stave zlyhávajú.povedal premiér v súvislosti s podozreniami týkajúcimi sa bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti a sudkyne Moniky Jankovskej.Pellegrini pripomenul, že v slovenskej justícii je väčšina pracovitých, spravodlivých a morálne bezúhonných sudcov.skonštatoval.Za 26 rokov existencie samostatnej republiky bolo podľa premiéra zbavených funkcie len málo sudcov, preto sa takmer nikto z nich nebojí, že by mohol prísť o svoje istoty.doplnil.Prezidentka Zuzana Čaputová nie je podľa Pellegriniho ničím viazaná pri vymenovaní nových ústavných sudcov. Pri vymenovaní do akejkoľvek funkcie sa však podľa premiéra môžu brať do úvahy rôzne aspekty, napríklad aj počet získaných hlasov v parlamente. Reagoval tak na slová jeho straníckeho kolegu Juraja Blanára, ktorý nedávno takýto postup spomínal.