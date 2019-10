Slovensko čaká ochladenie, najstudenšia by mala byť pondelková noc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovensko čaká v najbližších dňoch ochladenie, najchladnejšia noc by mala byť pravdepodobne z pondelka (7. 10.) na utorok (8. 10.). V súvislosti s presunom tlakovej níže, ktorá je pozostatkom hurikánu Lorenzo, to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.priblížili meteorológovia.SHMÚ vysvetlil, že táto tlaková níž aktuálne prináša veľa oblačnosti a trvalejšie zrážky na väčšine Slovenska, pričom sa ich menej vyskytuje na východe krajiny. Cez západné Slovensko by mal podľa meteorológov v sobotu popoludní prejsť studený front spojený s prehánkami, východ krajiny by mali zasiahnuť vo večerných hodinách, pričom sa podľa SHMÚ očakáva aj búrka.doplnil SHMÚ.