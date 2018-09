PREMIÉR:Bratislava bude mať jeden z najmodernejších štadiónov v Európe

Na snímke zľava investor, podnikateľ Ivan Kmotrík starší, generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší, predseda vlády SR Peter Pellegrini a primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal počas kontrolného dňa na stavbe Národného futbalového štadióna 4. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke zľava investor, podnikateľ Ivan Kmotrík starší, generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší, predseda vlády SR Peter Pellegrini a primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal počas kontrolného dňa na stavbe Národného futbalového štadióna 4. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. septembra (TASR) - Bratislava bude mať čoskoro jeden z najmodernejších, a v niektorých ohľadoch dokonca úplne najmodernejší futbalový štadión v Európe. Po utorňajšom kontrolnom dni výstavby Národného futbalového štadióna (NFŠ) to vyhlásil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý pripustil, že investície štátu v rámci tohto projektu by napokon mohli byť vyššie.Súvisí to s faktom, že aj náklady na výstavbu budú vyššie ako pôvodne vysúťažená suma. Ivan Kmotrík starší, šéf investora výstavby – spoločnosti Národný futbalový štadión, priznal, že cena sa v časovom rozpätí zmenila, podľa Kmotríka je to dôsledok zvýšenej ceny práce i nových nárokov UEFA na osvetlenie a niektoré časti infraštruktúry štadióna. "Možno to bude viac o sedem, možno o 12 miliónov, ja by som bol rád, ak by to zvýšenie nebolo viac ako päť-šesť miliónov," povedal Kmotrík.To, či štát napokon zaplatí pri prípadnom odkúpení štadióna viac, než sa uvažovalo, je podľa premiéra otázkou negociácií a tiež stanovenia priorít. "Musíme si povedať, či chceme mať najmodernejšie osvetlenie a infraštruktúru, aké sú možné, alebo budeme vyžadovať niečo, čo bude síce lacnejšie, no už pri kolaudácii bude zaostávať za moderným svetom," skonštatoval Pellegrini. On sám je naklonený tomu, že ak "už máme postaviť štadión, tak spôsobom, že ho budú obdivovať všetci, ktorí naň prídu". Potom je podľa premiéra otázkou, čo je možné zo zvýšených investícií nechať na pleciach investora a na čo môže prispieť štát. "Sme pripravení, opakujem pripravení, o tom rokovať," uviedol Pellegrini, ktorý zdôraznil, že rozhodnutie musí byť transparentné a svedčiť o tom, že ide naozaj o správny krok.Pellegrini v tejto súvislosti poznamenal, že pri prepočte nákladov na jedno miesto (kapacita bude 22.500 miest) bude aj tak cena štadióna, s technologickými parametrami, ktoré má mať, v súčasných podmienkach jedna z tých nižších. "Hlavné mesto si v každom prípade takýto moderný futbalový štadión zaslúži," zdôraznil Pellegrini.Súhlasí s tým i primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý poukázal na to, že nové Tehelné pole umožní privítať tímy a uskutočniť zápasy, ktoré sa na Slovensku ešte neodohrali, no stane sa i miestom veľkých kultúrnych podujatí. "Rovnako zázemie štadióna pomôže vytvoriť možnosti pre rozvoj kongresovej turistiky, ktorá má veľký potenciál," upozornil bratislavský primátor.Nový štadión by mal byť skolaudovaný do konca roka, respektíve na začiatku roka 2019. Aj keď nie je vylúčené, že prvý zápas na ňom odohrajú ešte v tomto roku, pravidelne sa na ňom má hrávať od začiatku jarnej časti aktuálnej futbalovej sezóny.Súčasťou utorkového kontrolného dňa bolo aj otvorenie futbalového ihriska s umelou trávou, ktoré investor vybudoval v areáli športovej základnej školy (ZŠ) Kalinčiakova nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti nového štadióna. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, na území ktorého sa štadión nachádza, v tejto súvislosti zvýraznil záujem mestskej časti, aby projekt NFŠ pamätal aj na obyvateľov, ktorí sú bezprostredne dotknutí výstavbou, rovnako tak na skvalitnenie podmienok pre šport detí v Novom Meste."Som rád, že otvárame ihrisko, ktoré má jeden z najkvalitnejších povrchov na Slovensku, a celkom určite je to najlepšie ihrisko s umelou trávou v areáli základnej školy," povedal v tejto súvislosti Kusý. Investor vybuduje v areáli ZŠ v rámci vyvolaných investícii ešte jedno podobné futbalové ihrisko.Stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, stavia ho STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., ktoré má podľa zmluvy s investorom výstavby – spoločnosťou NFŠ, a. s., postaviť štadión v priebehu 76 týždňov za 49,81 milióna eur bez DPH (59,77 milióna eur s DPH). Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna. Štát poskytne NFŠ dotáciu vo výške 27,2 milióna eur, avšak táto bude odpočítaná od kúpnej ceny.