Spor o hrebenatky: Francúzski rybári sa postavili britským kolegom

Paríž 4. septembra (TASR) - Francúzsky minister poľnohospodárstva Stéphane Travert v utorok vyhlásil, že vojenské námorníctvo krajiny je pripravené zasiahnuť s cieľom zabrániť ďalším potýčkam medzi francúzskymi a britskými rybármi.Rybárske člny z oboch krajín do seba minulý týždeň zámerne narážali v spore o náleziská hrebenatiek, ktoré sa nachádzajú v medzinárodných vodách v oblasti Lamanšského prielivu. Dlhodobý spor o mäkkýše, ktoré sú vyhľadávanou kulinárskou špecialitou, sa vyhrotil v zátoke Baie de la Seine pri pobreží severofrancúzskej Normandie.Minister Travert podľa agentúry AP vyjadril nádej, že britskí a francúzski rybári dospejú pri stredajších rozhovoroch k dohode a spor vyriešia. Podľa neho už k takýmto potýčkam nemôže dochádzať. Dodal, že francúzske vojenské námorníctvo je v prípade potreby pripravené zasiahnuť.Minulotýždňovej konfrontácie sa podľa televízie Sky News zúčastnilo približne 40 francúzskych člnov, ktoré zaútočili na zhruba desiatku anglických a škótskych plavidiel.Francúzski rybári údajne hádzali na Angličanov dymovnice, kamene a ďalšie predmety, pričom poškodili viacero člnov. Na jednom z plavidiel útočníci rozbili okno, na inom došlo ku škodám spôsobeným hodenou svetlicou. Ďalšej eskalácii sporu zabránil až zásah francúzskych žandárov.Francúzi chceli zabrániť britským kolegom vo výlove hrebenatiek v zátoke Baie de la Seine. Dôvodom je obava, že by mohli ložiská cenených mäkkýšov úplne vydrancovať.Britské predpisy totiž dovoľujú výlov hrebenatiek počas celého roka, zatiaľ čo pre francúzskych rybárov lovná sezóna trvá len od októbra do mája. V predchádzajúcich rokoch rybári oboch krajín riešili vzájomné spory dohodou, tento rok sa im to však zatiaľ nepodarilo.