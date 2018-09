Premiér: Bude špeciálne opatrenie pre platy začínajúcich učiteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ministerstvá financií a školstva pripravujú špeciálne opatrenie, ktorým by sa skokovo v ďalšom školskom roku navýšili platy začínajúcich učiteľov. Konkrétny návrh by mal prísť v roku 2019, s financiami naň by mal počítať už pripravovaný štátny rozpočet. Na Hodine otázok v parlamente to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Pripomenul, že učiteľom sa za posledné roky zvyšujú platy nad priemer bežného rastu platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe.zdôraznil predseda vlády.Cieľom vlády je podľa neho zvýšiť mzdu začínajúcich učiteľov tak, aby bola suma zaujímavá aj pre mladého človeka, ktorý chce učiť a po skončení školy si chce založiť rodinu. Prvý krok má prísť v roku 2019, potom ďalší.doplnil premiér.