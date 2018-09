P. Kažimír: Rozpočty samospráv zaznamenávajú dynamický rast príjmov

Na snímke podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 13. septembra (TASR) - Regióny by mali mať dostatok peňazí na opravu ciest v regiónoch. Rozpočty samospráv totiž od roku 2016 zaznamenávajú podľa ministra financií Petra Kažimíra (SMER-SD) dynamický rast príjmov z podielových daní. Uviedol to počas štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente v súvislosti s otázkou poslanca Ondreja Dostála (SaS), ktorý sa zaujímal, kedy vláda vypracuje kompletný audit verejnej správy.poznamenal Kažimír. Upozornil na to, že rozpočty samospráv zaznamenávajú od roku 2016 dynamický rast príjmov z podielových daní. V roku 2015 vykázali vyššie územné celky daňové príjmy v sume 640,2 milióna eur, ku koncu roka 2016 vykázali už vyše 716 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný nárast o vyše 76 miliónov eur.vyčíslil minister. Rezort hodnotí systém financovania územnej samosprávy prostredníctvom daňových príjmov ako plne funkčný.Dostál sa na audit verejnej správy pýtal v súvislosti s tým, že samosprávne kraje upozorňujú, že zo súčasných rozpočtov nie sú schopné pokryť ani základné kompetencie a opravovať cesty v regiónoch. Podľa Dostála by bolo vhodné, aby vláda konečne splnila uznesenie parlamentu z decembra 2011 a zrealizovala a doručila do Národnej rady SR komplexný audit verejnej správy. Upozornil na to, že samotná strana Smer-SD v minulosti, keď bola v opozícii tak iniciovala, aby bol tento audit uskutočnený a prerokovaný v parlamente.skonštatoval Dostál. Nie je tak podľa neho jasné, či sú zdroje samospráv dostatočné.Kažimír ale uviedol, že táto úloha gestorsky nespadá do kompetencií MF SR.dodal Kažimír.