Premiér chce o hmotnej zodpovednosti politikov hovoriť s G. Gálom

Bratislava 28. augusta (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude o problematike hmotnej zodpovednosti politikov rokovať s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd). Zároveň priznal, že si neuvedomil, že tento záväzok z vládneho programu ostal ešte otvorený.uviedol Pellegrini.Podľa premiéra bude komplikované hľadať balans.uzavrel s tým, že nevie, či sa zákon podarí presadiť do parlamentných volieb.Poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezaradený) dopoludnia vyzval ministra spravodlivosti Gála, aby do mesiaca predložil na verejné pripomienkovanie návrh zákona o hmotnej zodpovednosti politikov. Ak to neurobí, Beblavý takúto úpravu predloží sám.Opozičný poslanec pripomenul, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) minulý týždeň oznámil udelenie dvoch státisícových pokút, a to Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) za pochybenie jeho bývalého predsedu Mariana Kotlebu (ĽSNS) a ministerstvu školstva za kroky niekdajšieho šéfa Juraja Draxlera (vtedy nominant Smeru-SD).povedal Beblavý.Zároveň pripomenul, že po hmotnej zodpovednosti politikov volala aj petícia organizovaná jeho niekdajšou materskou stranou Sieť. Podpísalo ju viac ako 100.000 ľudí, musel sa ňou teda zaoberať parlament. Poslanci ju ešte 22. júna 2016 vzali na vedomie.rekapituloval Beblavý s tým, že ak by zákon platil, peniaze by bolo možné od Kotlebu a Draxlera vymáhať.Hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová v reakcii pre TASR uviedla, že predmetný zákon pripravovala ešte Lucia Žitňanská.dodala.