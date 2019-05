Premiér: EÚ bude pokračovať v úsilí zachovať jednotu v hľadaní riešení

Slovenský premiér Peter Pellegrini (druhý zľava), český premiér Andrej Babiš (druhý sprava), švédsky premiér Stefan Löfven (vpravo) a fínsky premiér Juha Sipilä (vľavo) prichádzajú na rokovanie za okrúhlym stolom na neformálnom summite Európskej únie v rumunskom meste Sibiu 9. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sibiu 9. mája (TASR) – Lídri Európskej únie jednomyseľne prijali spoločnú deklaráciu, ktorá stanovuje desať záväzkov, ktoré nám pomôžu vytvoriť silnejšiu a atraktívnejšiu Úniu, povedal vo štvrtok na brífingu v závere neformálneho summitu EÚ v rumunskom meste Sibiu premiér SR Peter Pellegrini.Asi najdôležitejším signálom vyslaným lídrami podľa neho je to, že Európska únia bude pokračovať v úsilí zachovať jednotu v hľadaní spoločných riešení, pretože "Pellegrini pripomenul, že summit v Sibiu mal byť pôvodne vyvrcholením skoro trojročného procesu reflexie o EÚ, ktorý štáty vo formáte EU27 iniciovali na bratislavskom summite počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako okamžitú reakciu na vtedajšie rozhodnutie britských občanov opustiť tento blok. Ako ďalej uviedol, summit v Sibiu mal byť prvým summitom po brexite, realita je však taká, že Spojené kráľovstvo je naďalej súčasťou Únie a nedá sa podľa neho predpokladať, dokedy to bude ešte trvať.Zdôraznil, že členské krajiny Únie nenútia nikoho z tohto bloku odísť.povedal premiér s tým, že tak aj vystúpil vo štvrtok pred kolegami premiérmi.spresnil.Priority v dokumente sú rozdelené do štyroch oblastí: ochrana občanov a slobôd, rozvoj ekonomickej základne a európsky model do budúcnosti, budovanie ekologicky únosnejšej a férovejšej a inkluzívnejšej budúcnosti, ako aj podpora ekonomických záujmov a hodnôt vo svete.Slovenské priority sa týkajú predovšetkým oblasti podpory jednotného trhu a priemyselnej politiky, sociálne spravodlivejšej Európy, technologickej modernizácie a digitalizácie, vnútornej bezpečnosti, ochrany pred ilegálnou migráciou, Schengenu, ale aj zahraničnej politiky a obrany.uviedol Pellegrini.dodal.V slovenskom kontexte ide podľa neho o automobilový priemysel alebo uhoľné regióny v krajine. "uzavrel slovenský premiér.