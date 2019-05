Slovak Lines v súvislosti s hokejovými majstrovstvami posilnia spoje

Slovak Lines, ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Autobusový dopravca Slovak Lines v čase majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji posilní spoje vzhľadom na aktuálnu situáciu. Najväčší nápor očakáva na linke Bratislava – letisko Viedeň-Schwechat. Už v súčasnosti premáva z hlavného mesta Slovenska na viedenské letisko 25 autobusových spojov spoločnosti vrátane siedmich zrýchlených.Dopravca predpokladá presun fanúšikov z rôznych krajín aj z viedenského letiska do Bratislavy.priblížila hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová.Počas majstrovstiev dopravca posilní spoje podľa aktuálnej situácie.zdôraznila Vozárová.Pri pokladniciach autobusovej stanice Nivy v Bratislave je zároveň počas majstrovstiev informačný stánok, ktorý by mal uľahčiť orientáciu a poskytnúť potrebné informácie fanúšikom. Ako dodala hovorkyňa, vznikol v spolupráci s Bratislava Tourist Board a prevádzkovaný je denne od 10.00 h do 19.00 h.