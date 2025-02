Premiér Fico opustil záujmy občanov, jeho cieľom je len získať priazeň najnebezpečnejších diktátorov, tvrdí Šimečka

Stávka na tých najhorších možných spojencov

Reagovala aj Lexmann

22.2.2025 (SITA.sk) - Premiér opustil Slovensko a záujmy občanov. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na príhovor predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) na konferencii CPAC.„Ak by mal Fico dnes do niečoho vkladať úsilie, bola by to jednotná a silná Európa, a Slovensko pevne ukotvené v nej. Pretože jedine Európa a dobré vzťahy s jej kľúčovými krajinami dnes dokážu Slovensku jednoznačne garantovať ekonomickú prosperitu a bezpečnosť," zdôraznil predseda PS s tým, že premiér sa namiesto toho „vtiera do priazne Putina Trumpa ."Podľa Šimečku však ide o stávku na tých najhorších možných spojencov. „Prvý by nás najradšej ponížil a zhltol, hneď ako by porazil Ukrajinu, pre druhého zas nič neznamenáme a kedykoľvek nás Putinovi zadarmo odovzdá, tak ako teraz hádže cez palubu práve Ukrajincov," dodal Šimečka.Predseda PS zopakoval, že len silná Európa zabezpečí Slovensku prosperitu a bezpečnosť. Premiér však podľa neho dnes nerokuje a nebuduje dobré vzťahy s Poľskom, Českom, Veľkou Britániou, Francúzskom ani Nemeckom.„Naopak, cestuje od Putina k Trumpovi, so zástavkami vo Vietname. A namiesto toho, aby bojoval za záujmy slovenských občanov, alebo aspoň doma riešil neskutočnú drahotu a zlyhávajúce služby štátu, radšej rozpráva americkým konzervatívcom o dvoch pohlaviach v našej Ústave," uzavrel Šimečka.Na príhovor predsedu vlády na konferencii CPAC zareagovala aj poslankyňa Európskeho parlamentu KDH ). „Sledovali sme prerod Fica na konzervatívca. Ale byť konzervatívnym znamená aj ochrana hodnôt ako ľudská dôstojnosť, spravodlivosť, právny štát, spravodlivé nakladanie s verejnými prostriedkami a boj proti korupcii. Čiže slová musia nasledovať aj skutky," uviedla europoslankyňa s tým, že v opačnom prípade je to len promo akcia.„Fico tiež hovoril o ochrane zvrchovanosti Slovenska v EÚ. Návrat k základným hodnotám EÚ je jedna z výziev, ktorú Kresťanskodemokratické hnutie sleduje celé desaťročia nášho členstva v EÚ. Chceme, aby EÚ bola taká, do akej sme vstúpili. Aby robila to, čo má robiť, a to je ochrana bezpečnosti a ekonomických záujmov našich občanov. A nemá zasahovať do výlučných kompetencii členských štátov. Tu dlhodobo Fico a strana Smer-SD boli na opačnej strane barikády," uzavrela Lexmann s tým, že budú sledovať, či tieto slová budú nasledovať aj skutky.