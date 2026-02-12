|
12. februára 2026
Premiér Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu o kajúcnikoch
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika. Hovorí, že si počká na verdikt v samotnej veci. Informuje o tom vo videu na sociálnej sieti.
„Len chcem pripomenúť, že keby sa ktorýkoľvek sudca Ústavného súdu SR alebo generálny prokurátor stretli s praktikami kajúcnikov vo svojej vlastnej veci, mali by úplne iný názor,“ konštatuje Fico.
Podotýka, že asi by mali urobiť ďalšie verejné prezentácie „vyčíňania“ kajúcnikov, aby ÚS SR a generálny prokurátor pochopili, „čo za zverstvá napáchali“ a prečo im nie je možné veriť v žiadnej svedeckej výpovedi. Poukazuje pritom na to, že sám, ako aj mnohí ďalší z jeho politického tábora, zažil na vlastnej koži tieto „špinavé praktiky“.
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.
