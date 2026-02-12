Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Perla
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Premiér Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu o kajúcnikoch


Tagy: Robert Fico

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.



Zdieľať
Premiér Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu o kajúcnikoch

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika. Hovorí, že si počká na verdikt v samotnej veci. Informuje o tom vo videu na sociálnej sieti.


Len chcem pripomenúť, že keby sa ktorýkoľvek sudca Ústavného súdu SR alebo generálny prokurátor stretli s praktikami kajúcnikov vo svojej vlastnej veci, mali by úplne iný názor,“ konštatuje Fico.

Podotýka, že asi by mali urobiť ďalšie verejné prezentácie „vyčíňania“ kajúcnikov, aby ÚS SR a generálny prokurátor pochopili, „čo za zverstvá napáchali“ a prečo im nie je možné veriť v žiadnej svedeckej výpovedi. Poukazuje pritom na to, že sám, ako aj mnohí ďalší z jeho politického tábora, zažil na vlastnej koži tieto „špinavé praktiky“.

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.


Tagy: Robert Fico
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spoločne za šport a pohyb: CRIVIT a Stefanie Graf štartujú medzinárodné partnerstvo pod heslom „Find your move“
<< predchádzajúci článok
Šimečka: Matovič pri téme auditu využil príležitosť pomôcť Ficovi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 