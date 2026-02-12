Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. februára 2026

Šimečka: Matovič pri téme auditu využil príležitosť pomôcť Ficovi



Na otázku, či vylučuje budúcu vládnu koalíciu s Matovičom, Šimečka odpovedal, že stabilnú vládu si vie predstaviť s partnermi s SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov.



Šimečka: Matovič pri téme auditu využil príležitosť pomôcť Ficovi

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič opätovne využil príležitosť pomôcť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Vyhlásil to šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na slová Matoviča o tom, že PS pri kauze tzv. vládneho auditu zlyhalo.


„Opätovne, ako už niekoľkokrát predtým, keď bola možnosť pomôcť Robertovi Ficovi, či už hlasovaním v parlamente alebo komunikačne s nejakou témou, Igor Matovič ju využil. Rovnako, ako ju využil teraz. Je najlepším spojencom, akého by si Robert Fico mohol priať. A presne o tom boli aj jeho slová, aj jeho tlačová konferencia,“ reagoval Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii.

Zopakoval, že jeho mama je v prípade finančných nedostatkov pri občianskom združení Projekt Fórum pripravená niesť dôsledky. „V akomkoľvek prípade, ale aj keď ide o moju mamu, hovorím, padni komu padni. Vyšetruje to, ak sa nemýlim, aj polícia, je tam nejaké správne konanie. A keď sa dopustila trestného činu, ak to polícia bude ďalej šetriť, ona sama je pripravená niesť dôsledky,“ povedal Šimečka. Za účelovú šikanu zo strany vlády a parlamentu považuje to, že sa téma rokuje na pôde parlamentu či na tlačovej konferencii premiéra.

Na otázku, či vylučuje budúcu vládnu koalíciu s Matovičom, Šimečka odpovedal, že stabilnú vládu si vie predstaviť s partnermi s SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov.

PS kauzu vládneho auditu podľa Matoviča nezvládlo, keď obhajuje zjavný podvod. Odmieta, že by šlo o administratívnu chybu. Pokiaľ by Hnutie Slovensko malo byť súčasťou vládnej koalície s PS, chce na seba vziať úlohu „strážneho psa, ktorý nedovolí nikomu kradnúť a robiť podvody“. Matovič deklaruje, že jeho hnutie bude odteraz k PS pristupovať prísnejšie.


