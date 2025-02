Premiér Fico rozhodne o osude koalície, Taraba očakáva riešenie už v pondelok

Výsledok Fico oznámi v pondelok

Súčasná vláda už nevládne

Rozuzlenia aktuálnej koaličnej krízy je v rukách predsedu vlády Roberta Fica . Ako ďalej v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ), všetci poslanci, ktorí opustili koaličné strany SNS alebo Hlas-SD , majú totiž záujem komunikovať s premiérom.Výsledok rokovaní podľa Tababu Fico oznámi v pondelok 17. februára. Zároveň zopakoval, že SNS v rámci rekonštrukcie vlády príde o ministerstvo cestovného ruchu a Hlas-SD tiež o jeden rezort.„Som toho názoru, že ak v pondelok by žiadna dohoda nemala byť, tak potom treba to ukončiť,” vyhlásil Taraba. Ako ďalej uviedol, nabáda premiéra, aby krízu v koalícii v pondelok doriešil. „Pretože odmietame aj my vo vláde byť obeťou neustálych mediálnych výstupov, že my nevieme ani vlastnú prácu komunikovať, lebo neustále sa rieši kto kde bude. A preto som veľmi rád, že pán premiér dal termín buď jún, alebo sa to zajtra vyrieši,” doplnil Taraba.Opozičný poslanec Ivan Štefunko Progresívne Slovensko ) v tejto súvislosti zdôraznil, že súčasná vláda už nevládne, preto chce opozícia predčasné voľby. „Sme mali naposledy riadnu chôdzu v decembri, je polovica februára,” uviedol Štefunko. Vládna koalícia je podľa neho zložená z troch strán, ktoré sú ale zložené ešte z ďalších strán.„A, ktoré sa drobia a drobia,” skonštatoval poslanec s tým, že premiér Fico obviňoval bývalú vládu, že je ´zlepenec´. Súčasná vláda je však podľa Štefunka ´zlepenec na druhú´. „Kde sa strany medzi sebou bijú, kde musia vysielať svojich emisárov ku premiérovi,” doplnil s tým, že primárnou aktivitou súčasnej koalície je kupčenie s hlasmi a rezortmi.