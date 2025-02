Staré Mesto pokračuje v rozvoji verejných priestorov a modernizácii školských zariadení

Detské ihrisko a park sú prioritami

Projekty dokončené v minulom roku

Vyrovnávanie investičného dlhu na staromestských školách a škôlkach

16.2.2025 (SITA.sk) - Bratislavské Staré Mesto má za sebou niekoľko dokončených projektov, v aktuálnom roku sa chce sústrediť predovšetkým na zveľaďovanie verejných priestorov. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa starostu mestskej časti Veronika Gubková „Zásadným projektom bude napríklad nové detské ihrisko na Jakubovom námestí, ktorého štúdiu sme intenzívne participovali s obyvateľstvom. Zároveň pracujeme na zavedení participatívneho rozpočtu ako dôležitého nástroja demokratizácie v samospráve," priblížila.Mestskú časť čaká aj úprava a nové hracie prvky v parčíku na Záhrebskej, sanácia problematického svahu na Šulekovej či ďalšia modernizácia základných škôl (ZŠ) naviazaná na externé financovanie. „Medzi plánované kapitálové investičné projekty pre rok 2025 patria napríklad viaceré projekty zníženia energetickej náročnosti budov - napríklad na ZŠ Vazovova, ZŠ Dubová alebo na budove miestneho úradu," doplnila.Medzi najvýraznejšie projekty Starého Mesta v roku 2024 patrí podľa hovorkyne revitalizácia Grasalkovičovej záhrady. „Barokový park sme doplnili o desiatky stromov, stovky kríkov, desaťtisícky cibuľovín, letničiek a inej kvetinovej výsadby," priblížila s tým, že premenou prešli aj všetky povrchy, rozvody, závlaha, osvetlenie a mobiliár.Druhým významným dokončeným projektom je nadstavba ZŠ na Dubovej ulici. Pre žiakov prvého a druhého stupňa vytvorili šesť nových kmeňových tried, tri nové odborné učebne a päť kabinetov. Bezbariérovosť je zabezpečená novým priestranným výťahom aj terénnou úpravou vstupného chodníka do školy. „Celkovo nadstavba zvýšila aktuálnu kapacitu školy o ďalších 158 miest," dodala Gubková. Ďalším veľkým investičným projektom minulého roka je nová, zrekonštruovaná pobočka Staromestskej knižnice na Záhrebskej.„Našu pozornosť sme naďalej sústredili aj na vyrovnávanie investičného dlhu na staromestských školách a škôlkach. V roku 2024 sme zrekonštruovali všetky hygienické zariadenia na troch školách, stavebným prácam sa “nevyhla” ani telocvičňa na ZŠ Hlboká cesta," poznamenala hovorkyňa s tým, že dvory staromestských predškolských a školských zariadení zazelenali viac ako 50 vysadenými stromami.Popri starostlivosti o základné a materské školy je podľa hovorkyne dôležité aj ich okolie a cesta k nim. „Tešíme sa, že mesto dokončilo dva zásadné projekty - bezpečnú Vazovovu a Mudroňovu. Na Mudroňovej sme sa v rámci dobrej spolupráce mesta a mestskej časti napojili a zrekonštruovali svoju časť križovatky Mudroňova x Slávičie údolie, ktorá posunula tento verejný priestor na inú úroveň. Pribudla aj nová výsadba a cyklostojany," doplnila Gubková.