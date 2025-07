Premiér Fico sa otočil o 180 stupňov, KDH prirovnalo situáciu s protiruskými sankciami k politickému cirkusu

Fico konal na pokyn z Kremľa

Výsledok takzvanej suverénnej politiky

Potvrdené garancie podľa Fica

18.7.2025 (SITA.sk) - Premiér Smer-SD ) otočil o 180 stupňov, jeden deň hovorí tak, druhý zase inak. Kresťanskí demokrati tak reagovali na schválenie 18. sankčného balíka proti Ruskej federácii. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta schválenie ďalšieho balíka. Sankcie vnímajú ako mierový tlak na Rusko, aby zastavilo zabíjanie civilistov. Premiér podľa slov KDH otočil v priamom prenose o 180 stupňov.„V stredu tvrdil, že sankčný balík nepodporí, lebo záruky, ktoré dostal, sú málo konkrétne. O deň neskôr tie isté záruky označil za dostatočné a veto odblokoval,“ uviedli kresťanskí demokrati s tým, že nejde o štátnickú stratégiu, ale čistý politický cirkus.„Je to dôkaz, že premiér Fico nehrá za Slovensko, on hrá za seba. Namiesto konštruktívnej diplomacie hrá hru o svoje vlastné percentá,“ vyhlásilo KDH, ktoré bude iniciovať zriadenie európskeho kompenzačného mechanizmu, ktorý by spravodlivo odškodnil štáty najviac zasiahnuté sankciami.Takýto prístup je podľa KDH vecný, dôstojný a je v prospech Slovenska. Kresťanskí demokrati upozornili, že národný záujem sa nepresadzuje urážaním partnerov a šírením konšpirácií, klamstiev či poloprávd na sociálnych sieťach.„Národný záujem sa vyjednáva. A Fico dnes opäť ukázal, že nehovorí pravdu ani partnerom v Bruseli, ani občanom doma,“ dodalo KDH. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) rovnako kritizuje Fica za spôsob, akým Slovensko v posledných týždňoch blokovalo 18. balík sankcií. Podľa liberálov to bolo nezmyselné a teatrálne konanie, ktoré poškodilo SR na medzinárodnej scéne. Predseda SaS Branislav Gröhling hovorí o fiasku a medzinárodnej hanbe.„Fico konal ako človek na pokyn z Kremľa, nie ako slovenský premiér,“ vyhlásil Gröhling. SaS súčasne upozornila, že strana Hlas-SD, ktorá sa pred voľbami prezentovala ako garant ukotvenia SR v Európskej únii a v NATO , celý čas mlčala. Podľa SaS sa tak Hlas stal spoluzodpovedný za proruskú politiku vládnej koalície.„Je absurdné, že kým Slovensko ako jediné bojkotovalo spoločný postoj EÚ, strana Hlas sa len mlčky prizerala. Tento alibizmus ich robí spoluzodpovednými za proruské smerovanie vlády Roberta Fica. Proruská politika sa tu totiž presadzuje v mene vymyslených národných záujmov a Hlas tomu ticho asistuje,“ doplnil predseda SaS. Ficove skutočné motivácie nesúviseli podľa SaS s ochranou Slovenska.„Súviseli s plynovými trasami, ktoré zarábajú len vtedy, ak cez ne prúdi ruský plyn,“ uviedla SaS. Poslanec Karol Galek (SaS) dodal, že premiér sa nebil za Slovensko, ale za súkromné potrubia.„Tie, ktoré sám privatizoval, keď polovicu Eustreamu predal Křetínskemu do Česka. Nešlo o žiadne národné záujmy, ale o obchodné záujmy oligarchov. Slovenské firmy pritom platia za plyn najviac v Európe. To je výsledok jeho takzvanej suverénnej politiky,“ uzavrel Galek.Premiér Robert Fico vo štvrtok 17. júla informoval, že ukončili prvú etapu súboja s návrhom Európskej komisie zastaviť po 1. januári 2028 akékoľvek dodávky ruského plynu do Európskej únie, a že Slovensko podporí 18. sankčný balík proti Rusku, pretože by bolo už kontraproduktívne pokračovať v jeho blokovaní.„Všetky možnosti rokovaní sú nateraz vyčerpané a zotrvávanie na našej blokujúcej pozícii by už ohrozilo naše záujmy,“ uviedol Fico vo videu na sociálnej sieti Facebook. Ako pripomenul, návrh 18. sankčného balíka proti Rusku vetovali šesťkrát a počas tejto doby tlačili na Komisiu, aby venovala Slovensku pozornosť, a to predovšetkým dopadom zastavenia dovozu ruského plynu na domácnosti či hospodárstvo.To sa podľa premiéra podarilo. Potvrdené garancie sa podľa Fica týkajú ceny plynu a jeho prípadného nedostatku, ďalej prepravných poplatkov, ako aj možnosti vyvolať krízovú situáciu pri extrémne vysokých cenách a nedostatku plynu, ktorá by viedla ku krízovým riešeniam, až po zrušenie zákazu dovážať ruský plyn.