Uhryznutý turista, prvá pomoc Španielke či ukradnutá kabelka – slovenskí policajti v Chorvátsku majú plné ruky práce

Slovákovi v Novalji ukradli kabelku, riešila to konzulárna služba

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spolupráca so zahraničnými policajtmi pomohla aj zranenej žene

Kde presne slovenskí policajti pôsobia

Pomáhajú v širokom spektre situácií

18.7.2025 (SITA.sk) - Slovenskí policajti pôsobiaci v obľúbených turistických oblastiach v Chorvátsku majú plné ruky práce. Ako priblížila polícia na sociálnej sieti, jeden z prípadov sa týkal turistu, ktorý sa zastavil pri slovenských policajtoch vykonávajúcich pešiu hliadkovú službu pri plážach v obci Jadranovo a informoval ich, že počas ranného behu ho do ľavého stehna uhryzol pes bez vôdzky a bez majiteľa.Slovenskí policajti informovali svojich chorvátskych kolegov, ktorí na miesto privolali veterinára. Ten podľa čipu psa zistil majiteľ. Slovenskí policajti poškodeného sprevádzali na lekárske ošetrenie v Crikvenici, kde mu pomohli s prekladom so zdravotníckym personálom.Slovenských policajtov kontaktoval aj Slovák, ktorý uviedol, že sa nachádza v meste Novalja a 6. júla ukradli jeho priateľke kabelku, kde mala mobilný telefón a peňaženku s dokladmi. Mužovi odporučili ísť na policajnú stanicu v meste Novalja a nahlásiť krádež kabelky. Následne bol kontaktovaný Konzulárny úrad v Rijeke, kde mu bol dohodnutý termín pre ďalší postup pre vydanie nových dokladov.Na podujatí Ultra Music Festival v meste Split slovenských policajtov oslovil občan Španielska so žiadosťou o pomoc, nakoľko jeho priateľka spadla v dave, poranila si chrbát a nebola schopná postaviť sa.„Spolu s príslušníkmi poľskej polície, ktorí sa taktiež nachádzali na festivale, sme sa presunuli k zranenej, ktorá uviedla, že je po operácii chrbtice a nie je schopná postaviť sa, nakoľko má veľmi veľké bolesti,“ informovali slovenskí policajti s tým, že žene poskytli základnú prvú pomoc a prostredníctvom chorvátskej polície bola kontaktovaná záchranná služba, ktorá si zranenú osobu prevzala do svojej starostlivosti.Slovenskí policajti počas letných prázdnin pomáhajú v obľúbených turistických oblastiach Jadranu. Ich prítomnosť vychádza z dohody medzi chorvátskou a slovenskou vládou s cieľom zvýšiť bezpečnosť najmä pre slovenských dovolenkárov. V dvoch turnusoch sa vystrieda osem príslušníkov.Prvá skupina začala svoju službu 1. júla a ukončí ju 31. júla, druhá bude pôsobiť od 1. augusta do 29. augusta. V každom z týchto období budú štyria slovenskí policajti nasadení v teréne – dvaja v regióne Splitsko-Dalmatínskeho policajného riaditeľstva a ďalší dvaja v oblasti Prímorsko-Goranského policajného riaditeľstva.V rámci Prímorsko-Goranského policajného riaditeľstva budú pôsobiť v mestách Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška a Malinska. Zázemie budú mať na policajnej stanici v Crikvenici na ulici Kralja Tomislava 85. Políciu bude možné kontaktovať na čísle +421 908 723 525.V druhej oblasti budú pôsobiť v rámci Splitsko-Dalmatínskeho policajného riaditeľstva v mestách Trogir, Split, Seget, Okrug, Marina, Slatina, Drvenik Veliki a Drvenik Mali. Zázemie budú mať na policajnej stanici v Trogire na ulici Put Muline 1. Slovenskí policajti budú k dispozícii na čísle +421 908 723 526. Prezídium Policajného zboru ďalej informovalo, že slovenskí policajti sú ľahko identifikovateľní podľa svojich uniforiem a označených vozidiel. V teréne spolupracujú s chorvátskymi kolegami a ich úlohou je pomáhať slovenským občanom v rôznych situáciách, ako sú napríklad dopravné nehody, riešenie nesprávneho parkovania a prípadného odťahu vozidla, strata alebo krádež dokladov či finančných prostriedkov.Ďalej majú pomáhať pri incidentoch narúšajúcich verejný poriadok, ktoré často súvisia s alkoholom, a asistujú aj v prípadoch, keď občan SR spácha priestupok alebo trestný čin. Pomáhajú aj pri pátraní po nezvestných osobách a bývajú prítomní aj v nemocniciach v prípade ohrozenia života neplnoletých občanov SR.Polícia pripomenula, že chorvátska polícia realizuje od roku 2006 iniciatívu zameranú na ochranu zahraničných návštevníkov počas dovolenkovej sezóny. Slovensko sa do nej zapojilo v roku 2008 a odvtedy sa každoročne vysielajú policajti do terénu.